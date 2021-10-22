Почему в провинции электромобили стоят дешевле автомобилей с ДВС?

20 октября в рамках онлайн-конференции Autostat Analytic Break (видеотрансляция доступна здесь), руководитель проектов Drom.ru Антон Серков рассказал об особенностях продаж электромобилей с точки зрения классифайда.

По данным Drom.ru, средняя цена легкового автомобиля с ДВС составляет сегодня 632 000 руб., электромобиля – 1 415 000 руб., гибрида – 1 902 000 руб. При этом в большинстве регионов на покупку электрокара россияне потратят меньше денег, чем на автомобиль с классическим ДВС, а в Москве и Санкт-Петербурге – наоборот. Такая картина складывается из-за того, что в столичных городах основная часть электромобилей – дорогие модели из премиального сегмента, чья стоимость начинается от 6 – 7 млн руб. В регионах же речь идет о массовых моделях типа Nissan Leaf, цена на который вполне сопоставима с ценой на автомобиль с ДВС.

Антон Серков также привел данные опросов, которые говорят о том, что сегодня треть (34%) автовладельцев даже не рассматривают возможность покупки электромобиля в ближайшие пару лет. Более четверти (28%) респондентов не устраивает высокая цена и малый выбор моделей, а еще 23% опасаются, что заряжать такою машину будет негде из-за отсутствия достаточного количества зарядных станций.

Как итог, сегодня электромобиль – это чаще всего второй автомобиль в семье, предназначенный исключительно для поездок внутри города. Для того, чтобы он занял «первое место», необходимы как технологические улучшения (увеличение ёмкости батареи), так и качественное развитие инфраструктуры (кратный рост количества зарядных станций).

Больше детальной информации и аналитических данных по рынку и парку электромобилей содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: скриншот видеотрансляции