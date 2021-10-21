Новый GAC GS8 вышел на китайский рынок

Компания GAC начала продажи в Китае кроссовера Trumpchi GS8 второго поколения. Когда новинки появится на экспортных рынках, пока неизвестно. В России на сегодняшний день представлен GAC GS8 первого поколения, пишет издание «Авторевю».

Новый Trumpchi GS8 сохранил узнаваемый брутальный стиль, но стал заметно крупнее предшественника. Длина выросла с 4836 мм до 4980 мм, ширина – с 1910 до 1950 мм, а в высоту кроссовер символически прибавил 10 мм (теперь 1780 мм). В новой гамме есть бензиновая и гибридная версии, которые различаются дизайном. Гибрид легко отличить по выдвижным ручкам дверей и более грозному оформлению передней части: зубастая решетка радиатора здесь простирается от капота до нижней кромки бампера, а длина достигает 5015 мм.

Характерная конструкция фар с четырьмя диодными блоками под единым стеклом дополнена новой особенностью. Каждый блок имеет индивидуальную крышечку: сервопривод открывает их при включении головного света.

Колесная база Trumpchi GS8 со сменой поколения увеличена с 2800 до 2920 мм. В основе теперь лежит модульная платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture), появившаяся два года назад вместе с компактным кроссовером GAC Trumpchi GS4. Хотя архитектура шасси не изменилась: поперечное расположение двигателя, «основной» передний привод, стойки McPherson спереди, многорычажка сзади. Кузов полностью новый, и он на 60% состоит из высокопрочных сталей, а в задней части салона теперь ровный пол без центрального тоннеля.

На передней панели не осталось аналоговых кнопок и переключателей: управление «музыкой» и климат-контролем полностью интегрировано в медиасистему с экраном на 14,6 дюйма и операционной системой Adigo 4.0. Приборы нарисованы на дисплее диагональю 12,3 дюйма, есть проекционный экран, а контурная подсветка имеет 32 цвета на выбор.

Новый GAC GS8 предложен с тремя вариантами салона на пять, шесть или семь мест. Последние два имеют три ряда сидений и различаются вторым рядом: два раздельных кресла или трехместный диван. У индивидуальных сидений спинку можно откинуть на 41 градус назад и принять полулежачее положение.

Базовая версия, как и прежде, имеет бензиновый турбомотор 2.0 TGDI с непосредственным впрыском. Он выдает 252 л.с. (машины для России сейчас имеют дефорсированные двигатели), но крутящий момент увеличен с 390 до 400 Нм, а вместо 6-ступенчатого «автомата» теперь 8-ступенчатый Aisin. Привод – передний или полный, с электрогидравлической муфтой BorgWarner на задней оси (она смыкается на 25% быстрее, чем у прежней модели).

Гибрид оснащен тем же 2,0-литровым турбомотором, но адаптированным для работы по экономичному циклу Аткинсона, поэтому отдача снижена до 190 л.с. и 320 Нм. А вместо коробки передач – электромеханический вариатор THS (Toyota Hybrid System) четвертого поколения, знакомый по автомобилям Toyota и Lexus. Компании GAC и Toyota давно сотрудничают в Китае и имеют совместное предприятие по производству машин для местного рынка, так что использование гибридных компонентов вполне легальное.

Передний электромотор развивает 182 л.с. и 270 Нм, но, как и у гибридов Toyota, электроника плавно варьирует отдачу двух двигателей, поэтому их показатели складывать нельзя. Пиковая мощность системы – 237 л.с., крутящий момент – 391 Нм. За доплату предложен полный привод E-Four с отдельным электромотором на задней оси (54 л.с., 121 Нм). Емкость тяговой батареи скромная, поэтому в электрическом режиме такой GAC проедет лишь 1–2 км, зато паспортный расход топлива всего 5,9 л/100 км по циклу WLTP. Полноприводный гибрид может разогнаться до «сотни» за 6,9 с.

Новый GS8 будет иметь адаптивный круиз-контроль с функциями удержания в полосе и автоматического перестроения, а также автопарковщик, который на манер BMW запоминает траекторию последних пройденных метров и может сам провести машину в обратном направлении. Система камер имеет обзор «на 540 градусов»: к стандартным камерам по периметру добавлена имитация панорамного вида «сквозь капот», которая уже встречалась, например, на «Ленд Роверах».

Уходящий GAC Trumphi GS8 в Китае стоит от 26 тыс. долларов, но модель нового поколения дороже: минимум 29 тысяч за бензиновую версию с передним приводом. А за гибрид просят не менее 35500 долларов.

Фото: GAC