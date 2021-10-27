Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

На дорогах появился первый снег, и многие водители задумались о подготовке своей машины к зиме. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это сделать и избежать проблем при зимней эксплуатации автомобиля.

По словам технического директора сети автосалонов Fresh Auto Максима Рязанова, чек-лист процедур, которые необходимо провести при подготовке автомобиля к зиме, включает в себя смену резины, проверку и подзарядку аккумулятора, диагностику тормозной и охлаждающей систем, настройку кондиционера или климат-контроля в салоне, замену моторного масла и воздушных фильтров, а также омывающей жидкости на незамерзайку. Также владельцам автомобилей, проживающих в регионах с большим количеством осадков зимой, стоит произвести антикоррозийную обработку автомобиля, так как большое количество реагентов на дорогах может привести к коррозии и ржавчине на лакокрасочном покрытии машины.

В свою очередь, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков отмечает, что измерение уровня жидкостей, их долив или замену можно провести самостоятельно, а измерение емкости и зарядку аккумулятора, замену тормозных колодок, масла нужно доверить профессионалам в сервисном центре.

«Особенности эксплуатации автомобиля зимой в том, что на морозе детали становятся более хрупкими, как металлические, так и резино-пластиковые, поэтому нужна большая осторожность в эксплуатации. Масло становится более густым и не может обеспечивать необходимой смазки с первых секунд работы, поэтому требуется прогрев всех узлов: прогрев на холостом ходу двигателя, плавное, медленное и желательно прямолинейное движение для разогрева коробки передач, редукторов, рейки, амортизаторов, – говорит технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов. – Самое частое из последствий – это попросту автомобиль никуда не поедет при наступлении мороза: не запустится двигатель, примерзнут колодки, не включится скорость в КПП. Без подготовки вашего автомобиля к зимнему сезону вы попросту останетесь без привычного средства передвижения на несколько месяцев в лучшем случае, в худшем случае – еще понесете серьезные финансовые затраты на ремонт».

Подробнее о том, как подготовить автомобиль к зиме – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».