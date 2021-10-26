Как подготовить автомобиль к зиме?

На дорогах появился первый снег, и многие водители задумались о подготовке своей машины к зиме. Как это сделать и избежать проблем при зимней эксплуатации автомобиля? С этим вопросом мы обратились к специалистам по сервису автомобилей.

Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- Чек-лист процедур, которые необходимо провести при подготовке автомобиля к зиме, включает в себя смену резины, проверку и подзарядку аккумулятора, диагностику тормозной и охлаждающей систем, настройку кондиционера или климат-контроля в салоне, замену моторного масла и воздушных фильтров, а также омывающей жидкости на «незамерзайку». Также владельцам автомобилей, проживающих в регионах с большим количеством осадков зимой, стоит произвести антикоррозийную обработку автомобиля, так как большое количество реагентов на дорогах может привести к коррозии и ржавчине на лакокрасочном покрытии машины. Некоторые мероприятия можно провести самостоятельно, другие – доверить профессионалам.

Например, заменить шины можно собственноручно, особенно, если для комплекта зимней резины предусмотрены отдельные диски, на которых она хранится в теплое время года. Тогда владельцу понадобится только домкрат и ключи, но после смены покрышек стоит все-таки посетить шиномонтаж как минимум для подкачки и проверки давления в шинах. Состояние охлаждающей жидкости также можно проверить самостоятельно при помощи специальных тестовых полосок – сравнив проступившие на лакмусовой бумаге цвета с информацией на упаковке, можно оценить рН-фактор. Если индикатор проявится на расстоянии от 7 до 9 на информационной шкале – значит, все нормально. Залить «незамерзайку» нужно до наступления холодов, так как летняя жидкость для стекол может замерзнуть уже при 0 градусов по Цельсию, что чревато образованием наледи в патрубках и выходом из строя стеклоомывающей системы. Для этого тоже не нужно посещать СТО.

Специалистам сервисных центров стоит доверить замену масла, свечей, проверку тормозной системы и замену при необходимости тормозных дисков, колодок. Эти процедуры лучше провести заранее, даже если ресурс комплектующих тормозной системы еще не исчерпан – зимой на них нагрузка гораздо больше, чем летом из-за скользкой дороги. Антикоррозийную обработку автомобиля также лучше не проводить самостоятельно – детейлинг авто перед наступлением морозов происходит по определенной технологии с использованием специальных средств. Самостоятельная обработка кузова чревата повреждением металла и развитием коррозии вместо ее профилактики.

Помимо антикоррозийной обработки кузова, чтобы максимально защитить автомобиль зимой, необходимо изменить подход к его эксплуатации в период морозов. Во-первых, мойка авто должна быть регулярной, иначе можно получить штраф по части 2 ст 12.2 КоАП РФ за преднамеренное загрязнение госзнаков (5000 рублей) или по части 1 ст 12.2 КоАП РФ за тот факт, что регистрационный номер залеплен грязью или снегом по естественным причинам (500 рублей). Во-вторых, не стоит мыть автомобиль при температурах ниже -10 градусов по Цельсию, так как тепловые перепады могут навредить не только лакокрасочному покрытию, но и дверным замкам, стеклам, уплотнителям.

Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов, FIT SERVICE:

- Шины – самый принципиальный вопрос всей подготовки авто к зиме. Рекомендую не дожидаться устойчивых минусовых температур, а отправляться в шиномонтаж при достижении среднесуточной температуры воздуха в 5 – 7 градусов. То есть, фактически, этим можно заняться в ближайшее время – заодно избежите очередей. Если вы не приобретаете новую резину, обязательно проверьте хранившуюся на балконе или в гараже на предмет повреждений и глубины протектора, которая должна составлять для зимних шин не менее 4 мм. При «переобувке» следует придерживаться нехитрых правил. Для равномерного износа рекомендуется менять колеса местами – передние ставить на заднюю ось и наоборот, с учетом направленности и асимметричности шин. Всегда стоит балансировать диски перед установкой на автомобиль. И важно придерживаться давления, рекомендованного автопроизводителем, чтобы не ухудшать ходовые характеристики машины и не портить шины.

Аккумулятор – то, без чего машина не может завестись и нормально эксплуатироваться. Перед холодами необходимо проверить уровень электролита и зарядить АКБ специальными зарядными устройствами. Проверьте АКБ на предмет загрязнений и убедитесь, что клеммы не окислены. Из-за грязи плохо пропускается ток и усиливается саморазрядный процесс. Что же касается окисления на клеммах, то они образуют большее сопротивление, из-за чего АКБ не может полноценно заряжаться. Лучше всего, конечно, посетить автосервис, где вам смогут на специальном оборудовании проверить параметры тока зарядки в электросети. Если этого не сделать, появится большой риск испортить новую батарею и избавиться от вполне исправного старого аккумулятора.

Правильно подобранное моторное масло – еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Большинство современных масел сейчас всесезонные, но при этом они имеют разную вязкость, она всегда указана на упаковке (например, 0W30, 10W50) и вот первая цифра, как раз указывает на вязкость масла при отрицательной температуре: чем меньше эта цифра, тем более жидким масло остается на морозе, и тем легче будет запустить двигатель. Например, для Сибири зимой, рекомендуется масло с индексом 0W или 5W.

Даже если у вас правильно подобрано масло и исправен АКБ, двигатель все равно может не запуститься, если его системы не обслужены. Работа ДВС – это процесс горения, а как известно, горения не будет, если нечему гореть или нечем поджечь. Поэтому наиболее важно обслужить систему зажигания и топливную систему. Зимой двигатель начинает работать в более сложных условиях, чем летом, и если при теплой погоде изношенная свеча зажигания могла создать искру, то при морозе она откажет, и наоборот, если забитая топливная форсунка не распыляет топливо как положено, то она зальет даже новые свечи. Поэтому важен именно комплексный подход к обслуживанию систем ДВС.

Необходимо проверить уровень и плотность антифриза. Плотность вы можете измерить специальным прибором – рефрактометром и по графической шкале условно узнать, какую температуру может выдержать антифриз. Если плотность антифриза низкая, то его необходимо заменить. Рекомендуется, чтобы плотность антифриза соответствовала температуре -35 градусов по Цельсию и ниже.

Замена тормозной жидкости рекомендуется каждые два года, поскольку она впитывает в себя влагу из атмосферы, соответственно зимой влага может замерзнуть, что приведет к ухудшению работы тормозной системы, а в запущенных случаях и к отказу тормозов. Если вы не знаете, как давно менялась тормозная жидкость, то на большинстве СТО есть прибор, который может определить количество влаги в ней, а заодно и оперативно проведете замену.

С наступлением первых заморозков в бачок стеклоомывателя должна быть залита незамерзающая жидкость, обычная вода попросту замерзнет. Убедитесь, что форсунки омывателя не забиты и правильно отрегулированы.

Щетки желательно поменять на зимние, они отличаются от летних не только тем, что механизм закрыт специальным резиновым кожухом, но и составом резины дворника.

Если утепления нет, то его желательно сделать. Для этого пригодны толстый войлок, а лучше специальные «автоодеяла», главное, чтобы материалы были негорючими! Утепление не должно касаться выпускного коллектора, цеплять вентилятор системы охлаждения или кондиционера и не должно мешать иным подвижным частям. Ни для кого не секрет, что утепленный автомобиль быстрее прогревается после запуска двигателя, на ходу меньше охлаждается, да и на стоянках тепло сохраняется дольше.

При смене температуры (резкое похолодание, оттепель-мороз) или после мойки зимой, есть вероятность примерзания дверей и багажника к резиновым уплотнителям кузова, а также замерзания замков дверей. Поэтому в рамках подготовки автомобиля к зиме рекомендуется нанести на уплотнители специальную смазку из силикона, а затем – повторять процедуру примерно 2 раза в месяц в течение зимы. То же самое касается и замков – заранее купите размораживатель и залейте его в замочную скважину.

Зимой изношенные части подвески подвергаются серьезным нагрузкам и не всегда проходят проверку на прочность, поэтому перед наступлением зимы не мешает заехать в автомобильный сервис и проверить элементы подвески. Устойчивость автомобиля на скорости очень важна, и один неисправный элемент может привести к трагедии. Если выявлены изношенные элементы подвески, их надо заменить.

Особенности эксплуатации автомобиля зимой в том, что на морозе детали становятся более хрупкими, как металлические, так и резино-пластиковые, поэтому нужна большая осторожность в эксплуатации. Масло становится более густым и не может обеспечивать необходимой смазки с первых секунд работы, поэтому требуется прогрев всех узлов: прогрев на холостом ходу двигателя, плавное, медленное и желательно прямолинейное движение для разогрева коробки передач, редукторов, рейки, амортизаторов.

Самое частое из последствий – это попросту автомобиль никуда не поедет при наступлении мороза: не запустится двигатель, примерзнут колодки, не включится скорость в КП. Без подготовки вашего автомобиля к зимнему сезону вы попросту останетесь без привычного средства передвижения на несколько месяцев в лучшем случае, а в худшем – еще понесете серьезные финансовые затраты на ремонт.

Александр Лихачев, эксперт департамента послепродажного обслуживания, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- Чтобы подготовить автомобиль к безопасной эксплуатации зимой, необходимо провести специальную подготовку заранее. Наиболее необходимые работы – замена летней резины на зимнюю и замена моторного масла.

Вопрос с заменой резины лучше решить заблаговременно, до понижения температуры окружающего воздуха, так как уже при температуре 7 градусов по Цельсию ухудшаются сцепные свойства летней резины из-за потери эластичности материала. Это, в свою очередь, может привести к потере управляемости автомобиля и возникновению аварийных ситуаций.

Очень важно перед установкой шин провести их тщательный осмотр на предмет износа, трещин, выпадения шипов. Также необходимо знать, что зимняя резина эффективна при остаточной высоте протектора не менее 4 мм. Этот осмотр автовладелец может сделать сам и уже после принимать решение: эксплуатировать шины дальше или приобретать новые. Самостоятельно «переобуться» можно тем автовладельцам, у которых зимняя резина уже забортирована на колесные диски. Однако нет гарантии, что в предыдущем сезоне с них не слетели балансировочные грузики, от которых зависит балансировка колес. При этом необходимо учитывать новый вариант схемы установки колес, который следует после предыдущего сезона (приводится в «Руководстве по эксплуатации»). Если вы не уверены в том, что сможете самостоятельно грамотно провести замену резины, то лучше обратиться к профессионалам.

Моторное масло рекомендуется менять в зимний период на масло с низким классом вязкости при отрицательных температурах 0W и 5W, так как при низких температурах затруднен пуск двигателя из-за низкой текучести моторного масла, используемого в теплые сезоны. Низкая текучесть моторного масла приводит к уменьшению оборотов коленчатого вала двигателя, и соответственно к понижению давления сжатия и температуры смеси, что ведет, в свою очередь, к ухудшению условий цепной реакции горения смеси. Неудачный запуск ДВС приводит к смыву масла со стенок цилиндра невоспламенившимся бензином или дизельным топливом, что увеличивает износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Кроме этого, низкая текучесть моторного масла приводит к увеличению времени подачи масла к трущимся поверхностям до 15 – 30 секунд. Все это время идет интенсивный износ поршневой группы и подшипников, поэтому принято считать, что один холодный пуск приводит к износу ЦПГ равносильно пробегу в 150 – 200 км. Этот вид работ надежнее также делегировать профессионалам в официальном дилерском центре. А если автовладелец предпочтет выполнить их самостоятельно, стоит заглянуть в «Руководство по эксплуатации» для того, чтобы убедиться в правильности выбора класса качества и класса вязкости в соответствии с рекомендациями производителя.

Также дополнительно рекомендуется проверить АКБ, однако эту процедуру, скорее всего, способны самостоятельно выполнить лишь автовладельцы с техническим образованием. Следует осмотреть внешний вид аккумулятора на предмет трещин и следов выкипания электролита. Обязательно надо проверить состояние клемм на предмет надежности соединения и наличия окислов. Последние необходимо устранить, смазать клеммы АКБ и ответные клеммы электросети автомобиля водоотталкивающей смазкой. Неисправность АКБ или его плохая зарядка является другой основной причиной затрудненного пуска в зимний период.

Чтобы избежать возможных проблем в зимний период, автовладельцам рекомендуется проверить срок наступления проведения очередного ТО и провести его заранее, не дожидаясь холодов, а также позаботиться о косметическом уходе. Обязательно проверить, а лучше заменить свечи зажигания для бензиновых ДВС и свечи накаливания для дизельных ДВС. Кроме этого, обратить внимание на состояние воздушного фильтра и фильтра салона, проверить приводные ремни, уровни технических жидкостей, а также провести замену тормозной жидкости при сроке ее эксплуатации более 2 лет. Владельцам дизельных машин необходимо приобрести присадку антигель для исключения проблем с заправкой летним дизельным топливом.

Важно вместо воды в бак залить проверенную незамерзающую жидкость. При этом надо добиться того, чтобы незамерзающая жидкость вытеснила воду из всех форсунок системы, в том числе из форсунок багажных дверей. Обратите внимание, что некоторые производители используют в своем продукте метанол, у других не соответствует объявленная температура кристаллизации, т.е. жидкость с объявленной температурой замерзания -30 градусов на этикетке замерзает при -13 градусов по Цельсию. Для предотвращения повреждений уплотнителей дверей в зимний период рекомендуется обрабатывать их силиконом. Изношенные дворники необходимо поменять на новые, желательно специально разработанные для зимних условий (каркас закрыт резиновым чехлом ото льда и снега).

Стоит внимательно осмотреть автомобиль на наличие царапин на кузове, так как применяемые зимой антигололедные химические реагенты не лучшим образом влияют на покрытие автомобиля. Если на кузове есть повреждения, то они быстро разъедают металл на поверхности и проникают внутрь. Эффективный способ – это полный детейлинг автомобиля с глубокой очисткой, подкрашивание сколов и покрытие специальным составом. Его хватает на год при условии нанесения минимально трех слоев «керамики».

Александр Михайленко, директор по развитию сети умных автосервисов, «Вилгуд»:

- Чтобы подготовить автомобиль к зиме, для начала нужно заранее его продиагностировать. Именно при низких температурах начинают проявляться те недостатки, которые обычно незаметны при эксплуатации в теплое время года. В особенности страдают компоненты, содержащие материалы из резины. Например, сайлентблоки, отвечающие за плавную работу подвески, могут терять свою эластичность и эффективность в холод. Также в мороз могут «дубеть» резиновые щетки стеклоочистителей. Это уже грозит риском аварии из-за плохого качества очистки стекла и ухудшения видимости. Еще нужно обратить внимание на состояние приводных ремней, которые в сильный мороз также могут потерять эластичность и прочность.

Кроме того, необходимо обязательно протестировать тормозную систему (работу на передней и задней осях). Дисбаланс качества торможения на разных осях и колесах в гололед грозит риском заноса и аварии. Если вы не уверены в качестве тормозных дисков и колодок, лучше всего перестраховаться и заменить их на новые.

Чтобы автомобиль не подвел морозным утром, нужно проверить систему запуска двигателя (аккумулятор, свечи зажигания – при сильном износе их лучше заменить на новые). Кроме того, важно проверить топливную систему: в теплое время года в ней может формироваться конденсат, который зимой замерзнет и помешает завести автомобиль.

Также во всех случаях нужно проверять состояние охлаждающих жидкостей: антифриза, масла и тормозной жидкости на наличие влаги. А на автомобилях на пневмоподвеске важно проверить наличие конденсата в системе подачи воздуха, который может замерзнуть и отразиться на работе подвески.

Конечно, важно не забывать о своевременной смене резины на зимнюю. Со временем резина теряет свои ходовые качества (чаще всего после 3 – 5 лет эксплуатации), протектор изнашивается, и поэтому важно заранее оценить, готовы ли шины к условиям традиционно снежной российской зимы. Замки и петли нужно заранее обработать вытесняющими влагу жидкостями, чтобы они не замерзли зимой и не скрипели.

Автомобиль – довольно сложное устройство как в эксплуатации, так и в ремонте и диагностике, поэтому большинство процедур лучше все же доверять профессионалам. Тем не менее, некоторые элементы можно продиагностировать и заменить самостоятельно. Например, заменить жидкость в омывающем бачке лобового стекла. Если в летнее время в бачок заливали воду, то нужно обязательно заменить ее на специальную жидкость, устойчивую к низким температурам. Щетки лобового стекла также можно заменить без обращения в автосервис.

Регулярная проверка и проведение всех регламентных операций по ремонту и диагностике – по сути, единственный гарантированный способ избежать проблем. Намного легче и дешевле следить за состоянием автомобиля, чем тратиться на дорогостоящий ремонт, дожидаясь отказа какого-то компонента. Если клиент регулярно проходит диагностику ходовой части, тормозной системы, приводных ремней, аккумулятора и других важных элементов, автомобиль будет служить верой и правдой в любое время года.

Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Зимнее время связанно с эксплуатацией автомобиля в непростых, иногда экстремальных условиях, поэтому подготовка к зиме – важный элемент сервисного обслуживания, которым нельзя пренебрегать. Начнем с очевидных вещей – замены резины с летней на зимнюю. Уже при температуре +3 градуса летняя резина теряет свои свойства. Если автовладелец живет за городом, то уже при температуре +5 градусов рекомендуется менять летнюю резину на зимнюю, шипованную, если же передвигается в городе – вполне подойдет обычный, нешипованный вариант.

Следующий этап подготовки автомобиля – проверка аккумулятора. При заморозках емкость АКБ может сократиться, и утром автовладелец не сможет открыть авто, так как сигнализация, работающая от АКБ, не срабатывает. Если осенью фары стали светить тускло, временами загорается датчик АКБ, при заморозках есть вероятность столкнуться с проблемами при запуске двигателя. Емкость АКБ лучше проверять в сервисном центре официального дилера, где специалисты не только замеряют емкость аккумулятора и качество электролита, но и при необходимости зарядят АКБ. Самостоятельные манипуляции со снятием аккумулятора и попытками зарядить его дома от сети ненадолго продлят жизнь АКБ, но принесут дополнительные проблемы, связанные со снятием и установкой батареи.

Следующий совет – перед наступлением холодов обязательно проверить уровень масла в двигателе и его маркировку. Зимой масло загустевает и при запуске автомобиля хуже циркулирует по системе. Важно проверить уровень масла, при необходимости долить жидкость и проверить маркировку – для зимней эксплуатации вязкость должна быть 10W. Там же под капотом сразу проверяем охлаждающую жидкость и меняем жидкость в бачке омывателя стекол. При первых морозах летний вариант замерзнет и может повредить систему омывания. Рекомендуется сразу залить морозоустойчивую жидкость.

Традиционно важно перед наступлением холодов проверить тормоза, так как тормозные колодки с разным износом дают диску и колесу разную силу торможения, что на обледенелой зимней трассе может привести к неконтролируемому заносу.

Измерение уровня жидкостей, их долив или замену можно провести самостоятельно, а измерение емкости и зарядку аккумулятора, замену тормозных колодок, масла нужно доверить профессионалам в сервисном центре.