Ford может возобновить выпуск легковых автомобилей в России

Компания Ford не исключает возобновления производства легковых автомобилей в России. Об этом газете «Известия» заявил президент СП «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, добавив, что это могут быть полноразмерные внедорожники. По его словам, при правильной организации производства в России может быть также налажен выпуск электромобилей Ford.

Напомним, в марте 2019 года акционеры совместного предприятия «Соллерс Форд» объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. В результате «Соллерс Форд» покинул рынок легковых автомобилей, а производство легковых моделей Ford было полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов «Соллерс Форд» в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга).

Вместе с тем новая структура бизнеса призвана увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжается на заводе в ОЭЗ «Алабуга», тем самым сформировав более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. В новой структуре «Соллерс Форд» акционеры Ford Motor Company и «Соллерс» остаются партнерами, при этом «Соллерс» является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале.

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