Alfa Romeo выпустит пять новых моделей до 2026 года

Итальянская компания Alfa Romeo планирует до 2026 года выпустить пять новинок – как раз по одной модели в год. Известна только первая из них – это кроссовер Tonale, который получит гибридную силовую установку. Первая гибридная модель Alfa Romeo должна дебютировать в марте следующего года, а ее продажи планируется начать в июне 2022-го, пишет портал Motor.ru.

В интервью изданию Automotive News Europe глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато отказался назвать остальные четыре будущие модели, ссылаясь на секретность. По данным инсайдеров, после Tonale дебютирует еще более компактный кроссовер Brennero, который разделит платформу STLA Small с Fiat 500X и Jeep Renegade. Как и соплатформенные модели, выпускаться он будет на заводе в Польше.

Одной из будущих новинок может стать флагманское купе с легендарным именем GTV, у которого будут гибридная и полностью электрическая версии. О планах на его возвращение в модельный ряд стало известно еще в 2018 году, однако вскоре после презентации проект заморозили по финансовым причинам. Вероятно, теперь его все-таки перезапустят – уже под крылом альянса Stellantis, который намерен инвестировать во все 14 своих брендов как минимум в течение 10 лет, чтобы добиться успеха. Жан-Филипп Импарато уже отмечал, что весьма заинтересован в возрождении таких культовых имен, как GTV и Duetto, но перед тем, как строить подобные планы, добавлял топ-менеджер, необходимо довести компанию до определенного уровня экономических показателей и тем самым обеспечить марке стабильное будущее, в котором станет возможен выпуск имиджевых моделей. До тех пор придется заниматься более прибыльными направлениями, то есть кроссоверами.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Alfa Romeo