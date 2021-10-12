GAC GS5 может покинуть российский рынок

Российские дилеры GAC практически распродали кроссоверы GAC GS5 – они остались в считанном количестве. Более того, новых поставок этой модели не ожидается как минимум в нынешнем году, рассказали порталу «Китайские автомобили» дилеры GAC.

Официально эту информацию в российском представительстве GAC Motor не прокомментировали. Однако источник, знакомый с планами компании, пояснил, что среднеразмерный кроссовер GAC GS5 уже вряд ли появится на российском рынке, поскольку эта модель экономически невыгодна для компании. На сегодняшний день ставка делается на продажи более дорого внедорожника GAC GS8, в то время как у премиального минивэна GN8 очень узкая ниша.

Стоит также отметить, что в Китае уже появились обновленные кроссоверы GS3 и GS4, которые могли бы стать заменой GS5. Но конкретных продуктовых планов у GAC Motor сейчас нет, да и цикл подготовки автомобилей для экспорта в Россию у компании длинный. По мнению источника, новые модели GAC появятся на российском рынке не раньше 2024 года.

Напомним, продажи нового среднеразмерного кроссовера GAC GS5 стартовали на российском рынке в сентябре прошлого года. С тех пор было реализовано 177 автомобилей этой модели, при этом с июля число проданных машин планомерно сокращалось, и в сентября свелось к нулю. Модель была доступна по цене от 1 млн 784 тыс. 900 рублей до 2 млн 026 тыс. 900 рублей.

Под капотом переднеприводного кроссовера GAC GS5 установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с туронаддувом мощностью 137 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатая автоматической коробкой передач Aisin последнего поколения с гидротрансформатором. Модель оснащена независимой подвеской типа МакФерсон спереди и независимой многорычажной подвеской сзади. Длина кузова составляет 4695 мм, колесная база – 2710 мм.

В оснащение GAC GS5 входят климат-контроль, сенсорная мультимедиа-система с поддержкой Bluetooth, автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости автомобиля, адаптивный круиз контроль, системы контроля слепых зон, удержания полосы и предотвращения столкновений, а также панорамная крыша.

Что касается систем безопасности, кроссовер оснащен системой курсовой устойчивости (ESP), антипробуксовочной системой (TCS), системой распределения тормозных усилий, антиблокировочной тормозной системой (ABS), интеллектуальной системой управления дальним светом, а также системой помощи при старте движения в гору или на спуске.

Наличие всех новых автомобилей GAC у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: GAC