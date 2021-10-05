В Норвегии продажи автомобилей на ДВС стремятся к нулю

В Норвегии могут перестать продавать автомобили на двигателях внутреннего сгорания после апреля 2022 года. Изначально предполагалось, что это случится в 2025 году, пишет портал Autonews.ru.

Дело в том, что, как показывает статистика, бензиновые машины уже сейчас почти не покупают: в январе 2017 года половина продаж уже было за электрифицированными автомобилями, и с тех пор показатели неизменно растут. К примеру, по итогам сентября 2021-го в Норвегии доля электрокаров и гибридов достигла рекордных 91,5% от общего объема продаж.

Показательно, что из 15 самых популярных моделей в этом году не оказалось ни одной машины на ДВС – в списке 14 электрических автомобилей и один гибрид. Самая успешная бензиновая модель – Volkswagen Tiguan – заняла 38 место.

Эксперты считают, что такая тенденция сохранится и в будущем, поэтому машины на двигателях внутреннего сгорания в стране вскоре просто будут никому не нужны. По их прогнозам, в апреле 2022 года продажи таких моделей достигнут нуля – это на 3 года раньше, чем планировали норвежские власти.

Как отмечает портал Motor.ru, на сегодняшний день Норвегия – мировой лидер по переходу на электрокары, что объясняется доступной электроэнергией, высокими доходами населения, разнообразием рынка, а также стимуляцией продаж со стороны правительства: владельцы «зеленых» машин освобождены от ряда налогов. Однако политика, делающая электрокары привлекательными, вскоре может измениться. Так, лейбористы пообещали ввести 25-процентный налог на автомобили, стоимость которых превышает 600 тысяч норвежских крон (5 млн рублей). За Tesla Model Y просят меньше, однако спрос на другие модели – Model S и X, а также электрокары Porsche, Audi и Mercedes-Benz – может значительно снизиться.

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Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press