Porsche отзывает в России 20 автомобилей Taycan и Panamera

Компания «Порше Руссланд» 4 октября объявила об отзыве 20 автомобилей Porsche Taycan и Panamera, реализованных с 2 февраля 2021 года. Причины отзыва: в подвеске правого переднего колеса соответствующих автомобилей мог быть установлен нижний рычаг, несоответствующий требуемым спецификациям. В этом случае возможна поломка нижнего рычага, что может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении. Нельзя полностью исключить и потенциальную возможность потери контроля над управлением автомобилем, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет заменен нижний рычаг передней подвески с правой стороны. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 2 кроссоверов Porsche Macan, изготовленных с 19 января 2021 года. Причины отзыва: существует вероятность того, что отдельные резьбовые соединения амортизаторов на передней и задней осях соответствующих автомобилей могли быть многократно затянуты в процессе их производства, в результате чего долговечность этих соединений не может быть гарантирована. На всех автомобилях соответствующие крепежные элементы на передней и задней осях будут проверены, при необходимости – заменены, и повторно затянуты в соответствии с действующими техническими требованиями. Если по результатам проверки выяснится, что резьбовые соединения амортизаторов на передней оси нуждаются в доработке, то, помимо крепежных элементов, на соответствующей стороне автомобиля будет также заменен опорный кронштейн амортизационной стойки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры Porsche реализовали 4374 автомобилей – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наличие всех новых автомобилей Porsche у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Porsche