Tesla в 2021 году установила новый рекорд продаж | АВТОСТАТ

Tesla в 2021 году установила новый рекорд продаж

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Tesla в 2021 году установила новый рекорд продаж

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года
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Американский производитель электромобилей Tesla поставил в третьем квартале 2021 года 241,3 тыс. машин –  это на 72% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года мировые поставки Tesla составили около 627 тысяч электрокаров, что уже превысило прошлогодний показатель в 499550 штук, сообщает агентство «Интерфакс». Аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тыс. электромобилей по всему миру.

Между тем, ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск заявил, что премьера готового к выпуску автомобиля состоится не ранее конца 2022 года, а его массовая сборка в больших объемах начнется только во второй половине 2023 года.

В том же 2023 году Илон Маск обещал запустить производство новой модели Tesla стоимостью 25 тыс. долларов – это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиэлектромобилиtesla

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