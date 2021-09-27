«Автотор» планирует начать производство электромобилей в 2023 году

Калининградский завод «Автотор» планирует начать производство электромобилей и компонентов, которые в том числе будут поставляться на экспорт. Легковые и легкие коммерческие автомобили собственной разработки появятся в 2023 году, будут выпущены 200 первых экземпляров. Продажи начнутся в августе 2024 года, розничная цена электромобиля должна составить до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. В 2024 же году будут выпущены первые электромобили для маломобильных групп граждан.

В рамках дополнения к специальному инвестиционному контракту с Минпромторгом России и правительством Калининградской области, «Автотор» увеличит инвестиции на 20 млрд рублей. Таким образом, фактический объем затрат на реализацию обязательств по СПИК составит 32 млрд рублей.

Напомним, в рамках выполнения обязательств по СПИК «Автотор» в настоящее время осуществляет реализацию проекта по строительству нового производственного корпуса. Он позволит обеспечить поэтапное наращивание объемов выпуска автомобилей, произведенных по полному циклу. Проведена подготовка к строительству нового цеха окраски производительностью до 100 тыс. кузовов в год, который предполагается сдать в эксплуатацию в 2023 году. Таким образом, совокупные мощности окрасочного производства составят 150 тыс. кузовов в год, что обеспечит дальнейший рост объемов выпуска автомобилей по полному циклу. Кроме того, в новом цехе окраски будут вместо сольвентных красок применяться водорастворимые, что в результате окажет положительное влияние на степень экологичности предприятия.

В настоящее время на «Автоторе» по полному технологическому циклу со сваркой и окраской кузовов выпускаются четыре модели легковых и пять моделей коммерческих автомобилей Kia и Hyundai. По итогам 2021 года объем выпуска автомобилей по полному циклу предполагается увеличить на 50%.

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Фото: «Автотор»