Lotus выпустит четыре новых электромобиля

Компания Lotus представила план развития модельного ряда, который подразумевает выпуск четырех новых электромобилей за ближайшие пять лет.

Как пишет издание «Авторевю», ближайшая премьера состоится уже в 2022 году – это будет кроссовер класса E (одноклассник модели Porsche Cayenne), пока известный под заводским кодом Type 132. О собственном кроссовере в компании Lotus раздумывают уже лет пятнадцать, но у британцев не было ни подходящей платформы, ни агрегатов, ни производственных мощностей. Все это появилось только после того, как в 2017 году Lotus перешел под крыло холдинга Geely.

Следом в 2023-м появится «четырехдверное купе» класса E (Type 133), то есть некий аналог электромобиля Porsche Taycan. На 2025 год назначен дебют более компактного кроссовера класса D с кодом Type 134. Наконец, в 2026-м должен увидеть свет электрический спорткар на платформе E-Sports, разработка которой ведется совместно с компанией Renault (она же достанется спортивным электромобилям Alpine).

В основу кроссоверов и четырехдверного купе ляжет отдельная платформа Lotus Premium Architecture, разработка которой ведется при поддержке инженерных ресурсов материнского холдинга Geely. Эта архитектура позволит создавать электромобили классов C, D и E с колесной базой от 2889 до 3100 мм. Она будет иметь 800-вольтовую электросистему и предусматривать установку тяговых аккумуляторов емкостью от 92 до 120 кВт/ч, а самые мощные модели смогут разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды.

Выпускать новые «Лотусы» будут отнюдь не в Англии. Уже в этом году будет достроен новый завод Lotus в китайском Ухане, который обошелся в 1,2 млрд долларов. Его производственная мощность составляет 150 тыс. автомобилей в год – такого количества машин Lotus не выпустил за всю свою более чем 70-летнюю историю. В последние годы объем производства не превышал 2000 машин.

Завод в английском Хетеле сохранится, но там продолжат выпускать только относительно малотиражные машины – спорткары Lotus Emira и гиперкары Lotus Evija. Электромобили китайского производства компания намерена продавать по всему миру, для чего уже началась реорганизация и расширение дилерской сети. А еще в китайском Ухане расположится штаб-квартира инженерного подразделения Lotus Technology, одним из инвесторов которого стал Ли Бин, основатель компании Nio, выпускающей электромобили. Строительство уже началось, открытие комплекса намечено на 2024 год.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Lotus