Военный концерн России «Алмаз-Антей» работает над созданием гражданского водородного электромобиля

Как выяснилось, концерн воздушо-космической обороны «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по выпуску гражданской продукции работает над созданием гибридного электромобиля. Об этом сообщила РБК, ссылаясь на свои источники. Концерн известен тем, что занимается разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны.

Оказалось, у нового проекта есть уже не только рабочее название - электромобиль пока назвали E-NEVA. А гибрид предполагается сделать газово-электрическим, работающим на водороде. Источники издания уже пояснили, что военные работают сразу над двумя версиями гражданского автомобиля.

Первая версия - газовая с электропередачей (для такого автомобиля поставлена задача проезжать на одной заправке более 1000 км). Вторая - электрогазовый автомобиль, имеющий аккумулятор мощностью в 70 кВт, обеспечивающий запас хода в 810 км. В планах, как стало известно, и то, что новинка будет разгоняться до 100 км/ч за 8,5 секунды, а скорость передвижения - вполне сопоставима с современными бензиновыми версиями легковых машин.

Напомним, что водородные технологии сегодня пользуются особой популярностью: в этом году на международной выставке COMTRANS 2021 было показано уже несколько версий водородных электромобилей, предназначенных для перевозки пассажиров, а ранее о работе над водородной версией сообщали разработчики президентского лимузина Aurus. Они готовятся создать серийный образец уже в 2024 году, а пока продемонстрировали опытный образец.

Интерес «Алмаз-Антея» к гражданской тематике объясняется планами и обязательствами по диверсификации производства. Так, официальный сайт концерна сообщает, что целевым показателем процесса развития диверсификации выпуска ПГН и ПДН (высокотехнологичная продукция гражданского и двойного назначения, востребованная на внутреннем и внешних рынках) является их доля в общем объеме производимой продукции: к 2025 году – не менее чем до 30%, к 2030 году – не менее чем до 50%.

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Фото: csn-tv.ru