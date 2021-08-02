Названы сроки серийного производства водородных автомобилей Aurus

Серийный образец электромобиля Aurus, в том числе оснащенного водородными топливными элементами, будет создан в 2024 году. Об этом в интервью «РБК-ТВ» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, напомнив, что в настоящее время Aurus Senat работает на гибридном двигателе.

Напомним, в мае в ходе запуска серийного производства Aurus Senat в Елабуге был представлен разработанный НАМИ образец Aurus на водороде. Это единственная машина премиального класса, имеющая образец на водородном носителе, отмечал Д.Мантуров.

Ранее директор по маркетингу НАМИ Дамир Каримов сообщил агентству «ТАСС», что институт прорабатывает возможность создания Aurus, работающего полностью на электрическом двигателе. По его словам, вариант Aurus на электрической платформе будет прорабатываться в течение нескольких следующих лет.

Напомним, в конце мая компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тысяч автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный мотор V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонны разгон до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

Цена на автомобиль Aurus Senat начинается от 18 млн рублей. Однако в настоящее время для предзаказа доступны автомобили этой модели в более высоком опциональном исполнении. Как отмечают в компании «Аурус», кастомизация автомобилей под пожелания клиента – важная составляющая работы в сегменте «люкс», именно поэтому стандартных машин по фиксированным ценам в продаже совсем немного. Пожелания заказчика могут значительно различаться, а значит, и окончательная цена Aurus формируется под конкретного покупателя.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: «АВТОСТАТ»