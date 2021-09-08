Названы сроки появления серийного электромобиля «Кама-1»

Электрический кроссовер «Кама-1», разработанный КАМАЗом, будет запущен в серию не ранее 2024 года. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев, по словам которого, сначала модель должна пройти длительные тесты, которые продлятся вплоть до 2023 года, а затем электромобиль ждет процесс сертификации.

«Мы рассчитываем, что в течение 2021 и 2022 годов проведём этот цикл испытаний. После чего совету директоров будет представлен проект с инвестициями. Мы должны к тому моменту понимать его стоимость и другие параметры. И только после этого можно будет говорить о запуске его в серию», – отметил О.Афанасьев.

Напомним, предсерийный прототип электромобиля «Кама-1» был представлен в декабре 2020 года. Компактный автомобиль длиной примерно 3,4 м оснастили литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт/ч и электродвигателем мощностью 80 кВт. Автомобиль, способный взять на борт четырех человек, может проезжать без подзарядки около 250 км. Разгон до «сотни» занимает у машины 6,7 секунды, а максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Что касается салона, то там есть виртуальная приборная панель, представляющая собой планшет, установленный в центре рулевого колеса. На центральной консоли расположилась кнопка запуска силовой установки, а также круглый селектор выбора режимов трансмиссии. Предполагается, что цена серийного автомобиля составит от 1,2 млн рублей. Ранее в КАМАЗе заявили, что в дальнейшем платформа «Кама-1» может лечь в основу целой линейки электрических машин с разными типами кузова.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: КАМАЗ