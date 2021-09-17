Hyundai рассказала о новых электрических моделях Ioniq

В Hyundai рассказали о планах развития своего электрического бренда Ioniq. Отправной точкой стал электрический хэтчбек Ioniq 5, который в середине 202 года появится и на российском рынке. В ближайшее время модельную линейку пополнит седан Ioniq 6, а в 2024 году будет представлен внедорожник Ioniq 7, который станет флагманом безуглеродного модельного ряда бренда. Все автомобили Ioniq будут построены на модульной архитектуре E-GMP, пишет портал Motor.ru.

Флагманский внедорожник Ioniq 7 будет оснащаться двумя электромоторами, новыми аккумуляторными батареями SK Innovation емкостью 100 кВт/ч и системой полного привода. Отдача силовой установки составит 308 л.с., запас хода – около 500 км без подзарядки.

Эксклюзивный дизайн Ioniq 7 будет соответствовать фирменным решениям Hyundai. Несмотря на внушительные размеры, внедорожник получит плавный силуэт благодаря наклонной линии крыши и массивному ветровому стеклу. Кроме того, в электромобиле будет отсутствовать привычная радиаторная решетка – вместо нее появится сплошная светодиодная полоса во всю ширину кузова с вертикальными LED-блоками на бампере. Дополнят необычный образ автомобиля квадратные арки и футуристичные колесные диски.

В списке опций электрического внедорожника появится система автономного вождения третьего уровня Highway Driving Pilot, пневматическая подвеска, а также последние системы безопасности ADAS Hyundai. Кроме того, для Ioniq 7 подготовят удлиненную версию, в которой смогут разместиться семь пассажиров.

Добавим также, что начиная с 2040 года, компания Hyundai планирует сделать бренд полностью электрическим на большинстве мировых рынках. А к 2045 марка будет выпускать исключительно углеродно-нейтральные автомобили.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Hyundai