Renault Arkana в августе вошел в тройку бестселлеров марки

Российские дилеры Renault в августе реализовали 9699 автомобилей – на 11% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2021 года продажи Renault на российском рынке составили 90990 машин, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 8,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановил свой выбор 3592 потребителя (+16%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, чьи продажи составили 1730 единиц (-37%). Третий результат среди моделей Renault показал купе-кроссовер Arkana – 1696 реализованных автомобилей (+21%). Кроссовер Renault Kaptur по итогам августа нашел 1547 покупателей, что на 13% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте на российском рынке появился внедорожник Renault Duster нового поколения, производство которого налажено на заводе компании в Москве. А в мае российские дилеры Renault начали продажи купе-кроссовера Arkana 2021 модельного года, получившего новую топовую версию Prime.

Все эти (и другие) автомобили можно найти на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Renault