Кадровый голод в автосервисе: как поднять престиж профессии?

Когда-то автосервис считался очень выгодным бизнесом, а профессия механика была престижна и высокодоходна. Что происходит в этой сфере сейчас? Почему молодежь не идет в механики? Сможет ли эта профессия вновь стать высокооплачиваемой? Что для этого нужно? Все эти вопросы мы задали экспертам в области автосервиса в рамках конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование».

Даниил Соловьев (FIT SERVICE):

- Честно говоря, я не помню времен, когда эта профессия была престижной. Из-за этого мы сейчас испытываем колоссальный кадровый голод. Мы начинаем работать со студентами технических колледжей практически с первого курса. Мы показываем им работу с нормальными условиями, возможностью построить карьеру и начать достойно зарабатывать. Думаю, что в качестве бизнеса это направление стало зарождаться в 2008 - 2010 годах, а до этого момента это было просто ремесло. Сегодня средняя рентабельность бизнеса по обслуживанию автомобилей составляет 14 - 15%. Это позволяет привлекать инвестиции и развивать такой бизнес, создавая рабочие места.

Александр Пахомов (Дилижанс):

- Современный автомобиль – это очень сложный механизм, который работает так, что не всегда понятно, где кончается функция электроники и начинается функция механики или гидравлики. Все это предъявляет очень высокие требования к специалисту в этой области. Сегодня главная задача автосервиса сводится к диагностике и обнаружению проблемы, поэтому требования к автомеханику лежат, скорее, в инженерной плоскости.

Алексей Подщеколдин (БН-Моторс):

- К сожалению, сегодня система очевидных ценностей рухнула, и блогер, у которого есть 1,5 млн подписчиков, зарабатывает в свои 20 лет больше, чем многие заработают за всю жизнь. Простой механик, который работает руками, не ценится. И в результате мы не можем найти готовых специалистов, и вынуждены готовить их сами.

Виталий Новиков (ЕвроАвто):

- Да, такая проблема есть. Молодежь не идет в механики, ведь блогером быть гораздо престижнее. Безусловно, нужно поднимать престиж професии. Как? Ну, например, можно делать конкурсы для автомехаников с крутыми призами. Рассказывая о профессии, необходимо делать упор на то, что автомеханики приносят пользу людям, а для многих это важно. Вообще, должно создаваться ощущение, что автомеханик – это работа мечты, а не каторга и наказание, как сейчас.

Роман Гуляев (Правильный автобизнес):

- Уровень подготовки специалистов в этой области сильно упал и кадровый голод ощущается очень сильно. Толковые механики предпочитают работать на себя, как мастера по маникюру или сантехники. Из молодежи в профессию идут только те, кто в детстве ходил с отцом в гараж и кому это до сих пор интересно.

Андрей Романов (Winauto):

- Я бы не хотел, чтобы мой сын был механиком. Сегодня это непрестижно, непочетно и плохо оплачивается, а кроме того, часто эти люди социально не защищены. Гораздо престижнее быть блогером, доставщиком или таксистом. Из-за такого положения дел, кадровый вопрос в отрасли стоит очень остро. Кроме того, еще одним трендом нашего времени является отток людей из больших городов обратно к себе домой. Это произошло из-за возможности удаленно работать практически из любой точки мира. Я уверен, что рано или поздно государство вернется к тому, что труд автомехаников будет популяризирован и престиж профессии вновь вырастет.

Владислав Рыдаев (Прагматика):

- Во всем мире подход к профессии автомеханика меняется. Например, в США уже сегодня целенаправленно поднимают престиж этой профессии. У нас на государственном уровне планируется создать систему стандартов по обучению, что изменит не только название специальности, но и ее наполнение. Замечу, что сегодня зарплаты у сервисменов растут быстрее, чем у других специалистов.

Ольга Селезнева (Волин):

- У нас есть ужасающая статистика – из всего количества выпускников техникумов города Москвы в профессии автомеханика остаются всего 2%. Уверена, что здесь должна проводиться большая совместная работа государства, общества и работодателя. Современная молодежь достаточно прагматична, она любит конкретику, поэтому молодые люди должны четко понимать, что они делают, для чего и сколько за это получат.

Хотите услышать мнение этих и других экспертов по другим вопросам автосервиса? Присоединяйтесь к онлайн-конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование». Прямая трансляция доступна на канале Автостат ТВ.