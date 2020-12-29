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Рынок автосервиса в России

Рынок автосервиса в России

Дата выхода: 29.12.20
Формат: PDF
45 500 руб.
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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет очередной выпуск маркетингового отчета
«Рынок автосервиса в России». В этом отчете речь идет о рынке автосервиса исключительно легковых автомобилей. Оценка рынка проведена по двум направлениям.

Первое – это классификация участников рынка и их количественное соотношение в регионах.
Имеются в виду официальные дилеры, независимые СТО и точки узкой специализации, в которых предоставляется ограниченный набор автосервисных услуг (например, мойка, шиномонтаж, кузовной ремонт и др.). При этом в отдельную категорию мы выделили механиков-частников,количественный учет которых довольно затруднен из-за отсутствия какой-либо информации в открытых источниках.

Второе направление – годовой объем реализации автосервисных услуг, в том числе по кузовному ремонту, автомойке и шиномонтажным работам. 

 

полное описание отчета в стадии подготовки.

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