Сервисмены рассказали, как избавиться от негатива при посещении СТО

В рамках конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование», которая проходит сегодня в онлайн-формате, мы задали дилерам и представителям крупнейших автосервисов такой вопрос: можно ли визит на сервис сравнить с визитом к стоматологу или это что-то другое?

Виталий Новиков (ЕвроАвто) уверен, что эти две услуги очень схожи. Но несмотря на то, что в любом случае придется расстаться с деньгами, посещая сервисный центр, клиент должен получать вдохновение. Сервисный центр должен быть аналогом клуба по интересам. Например, там можно устроить выставку моделей или мини-библиотеку. А еще автомобиль нужно не просто ремонтировать, а делать его лучше, например, с помощью аудиодизайна.

Алексей Подщеколдин (БН-Моторс) считает, что главная и ключевая проблема сервиса – это цена обслуживания, которая сегодня, к сожалению, достаточно высока. Особенно, если принять во внимание размер средней зарплаты в регионах. Влиять на эту цену можно двумя способами – стабилизировать стоимость работ и минимизировать стоимость запчастей, хотя последнее, с учетом ситуации в мировом автопроме, достаточно проблематично.

Александр Пахомов (Дилижанс) привел следующие цифры: в их сети 72% всех заказ-нарядов приходится на постоянных клиентов, т.е. на тех, кто приезжал в этот сервис три и более раз. «Люди делают это потому, что доверяют нам, – говорит Александр Пахомов. – Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наш бизнес прозрачным – объяснить и показать, что именно делает мастер с машиной. А еще мы не меняем хорошее на новое, и наши клиенты ценят это».

О необходимости «просвещения» говорил и Роман Гуляев (Правильный автобизнес). Он напомнил, что причины посещения СТО бывают двух видом – превентивные и специфические, когда поломка уже произошла. И чем меньше денег у клиента, тем реже он посещает СТО «в плановом порядке». Тем не менее, задача сервиса заключается еще и в том, чтобы объяснить необходимость своевременного прохождения ТО.

С ним согласна и Ольга Селезнева (Волин), которая уверена, что клиент не должен вмешиваться в процессы обслуживания автомобиля так же, как он не вмешивается в работу стоматолога. «Машину нужно ремонтировать в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, а не в зависимости от того, сколько денег у клиента в кошельке,» – считает Ольга.

Что еще говорят эксперты о трендах на рынке автосервиса и о ближайшем будущем этой отрасли? Об этом можно узнать прямо сейчас, приняв участие в онлайн-конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование». Регистрация доступна по ссылке.