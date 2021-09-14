Кто будет чинить «умные» автомобили?

Автомобили усложняются с невероятной скоростью – «умными» становятся не только телематика, ассистенты водителя или медиа-системы, но и фары, радары и адаптивные системы. Какого уровня специалисты должны работать в автосервисе, чтобы обслуживать такие сложные автомобили? Каким должно быть диагностическое оборудование, чтобы обнаружить «глюки» в электронике?

Пожалуй, это главные вопросы, которые сегодня стоят перед автосервисом. Их озвучил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, открывая конференцию «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование», которая проходит сегодня в онлайн-формате.

Второй тренд, который обозначил эксперт, – быстрый рост «китайского сегмента» рынка. За последний год доля автомобилей китайских марок заметно выросла (она уже превышает 5%) и не за горами то время, когда они будут занимать порядка 10 – 15% от всего рынка новых автомобилей в России. И все эти машины необходимо будет обслуживать. Кто будет этим заниматься?

Третий большой вопрос: как происходит перераспределение рынка автосервиса между официальными дилерами, независимыми СТО и частниками? За счет чего идет рост сетей НСТО? Может ли в будущем появиться некий «союз гаражников России»? Почему некоторые эксперты уверены, что мелкие работы, которые можно производить прямо во дворе (например, замена аккумуляторов или технических жидкостей), останутся в ведении частников?

Хотите узнать, что по этому поводу думают лидеры рынка автосервиса? Вы еще успеваете зарегистрироваться для онлайн-участия в конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование» по ссылке.