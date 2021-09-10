Peugeot Traveller получил спецверсию для путешествий

Компания Peugeot в рамках выставки «Охота и рыболовство на Руси» представила специальную версии Peugeot Traveller для путешествий и активного отдыха. Новинка построена на базе микроавтобуса Peugeot Traveller с подключаемым полным приводом, 2,0-литровым дизельным двигателем 2.0 HDI и 6-ступенчатой механической коробкой передач, сообщает пресс-служба французской марки.

Помимо базового оснащения Peugeot Traveller 4x4 2.0 HDI 6MT, на спецверсию устанавливается дополнительное оборудование, повышающее комфорт и функциональность автомобиля в путешествии. Так, новая спецверсия имеет кемпинг-бокс с раскладной кроватью и 2-конфорочной газовой плитой под баллоны,2 газовых баллона, 2 канистры (10 л) под воду со сливным краном, 2 ящика для хранения, холодильник. Кроме того, в специальное оснащение автомобиля входят маркиза, рейлинги, багажник-платформа на крышу, дополнительные фары на багажник, фаркоп, внедорожные шины BF Goodrich, а также специальная оклейка для версии 4х4.

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Фото: Peugeot