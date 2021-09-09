Продажи китайских автомобилей в августе выросли на 42%

С начала 2021 года продажи новых автомобилей китайских марок в России ежемесячно демонстрируют рост, и август не стал исключением, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Так, объем реализации таких машин в последний месяц лета составил 8 731 экземпляр, показав рост на 42%.

Самым популярным китайским брендом в РФ по итогам августа остался Chery. Его продукция, по данным АЕБ, разошлась тиражом в 2 956 единиц – в 2,6 раза больше, чем год назад. На втором месте находится Haval, реализация автомобилей которого выросла на 37% – до 2 373 штук. Замыкает первую тройку Geely с результатом в 2 165 проданных машин (+25%).

Продажи автомобилей остальных китайских марок выглядят следующим образом: Changan (347 шт.; -61%), FAW (347 шт.: -15%), CHERYEXEED (304 шт.), DFM (103 шт.; +21%), GAC (72 шт.), , Lifan (54 шт.; -56%), Brilliance (7 шт.; -77%), Zotye (2 шт.; -92%), Foton (1 шт.; -88%).

В целом же за 8 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 65 304 новых машин китайских брендов, что на 120% больше, чем год назад.

Найти эти (и другие) автомобили – можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Chery