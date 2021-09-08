Автосервис – 2021: больше мнений от лидеров отрасли

14 сентября аналитическое агентство «АВТОСТАТ» при поддержке Авито Авто проведет традиционную ежегодную конференцию «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование».

Как и в прошлом году, мероприятие пройдет в онлайн-формате, но на этот раз вместо докладов по каждой теме будут короткие интервью с лидерами отрасли. Таким образом, каждый эксперт сможет высказать свое мнение по следующим вопросам:

- На что должны обращать внимание автопроизводители, чтобы причиной покупки именно их автомобиля стал лучший сервис?

- Как избавить клиентов от негатива при посещении сервиса?

- Будет ли развиваться покупка запчастей онлайн? Кто должен этим заниматься – клиент или работник сервиса?

- Будет ли высокооплачиваемой профессия автомеханика? Как привлечь молодежь в эту профессию?

- Как меняется автосервис сегодня? Куда он идет?

Своим видением ситуации поделятся представители дилерского бизнеса – Алексей Подщеколдин, вице-президент РОАД; Владислав Рыдаев, вице-президент РОАД; Александр Нефедов, директор по послепродажному обслуживанию «Хёндэ Мотор СНГ».

Свою точку зрения выскажут и представители сетей автосервиса и независимых СТО – Данил Соловьев, руководитель и сооснователь международной сети автосервисов Fit Service; Виталий Новиков, директор по продажам франчайзинговой сети ЕвроАвто; Илья Николин, руководитель региональной сети автокомплексов REAKTOR.

Ознакомиться со списком участников, а также пройти регистрацию и принять участие в конференции можно по ссылке.