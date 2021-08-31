Chery намерена локализовать производство электромобилей в России

Компания Chery видит необходимость локализации электромобилей в России и ведет соответствующие переговоры с местными производственными площадками. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», добавив, что на данном этапе российский офис изучает потребительские пожелания, на основании которых будет принято решение, какая (или какие) из электрических моделей Chery будет представлена на российском рынке. Ранее в Chery заявляли о планах расширить модельный ряд в России автомобилями с электродвигателями в ближайшие два года.

Напомним, модельный ряд электромобилей Chery в Китае в настоящее время включает в себя семь моделей: Little Ant (EQ1), Ant, Tiggo E (Tiggo 4), Arrizo E (Arrizo 5), Tiggo3xe (Tiggo 2), eQ и eQ2. Среди них одним из самым популярных считается компакт-кар EQ1, который был официально представлен в 2017 году. При этом эволюция EQ1 продолжается: на Шанхайском автосалоне в апреле 2021 года Chery представила два концептуальных автомобиля – EQZ и EQX.

Отметим, что первые электромобили Chery уже добрались до России – компания привезла в нашу страну два кроссовера Tiggo e с запасом хода около 400 км, правда пока исключительно в маркетинговых целях.

В настоящее время марка Chery представлена на российском рынке кроссоверами Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры Chery реализовали 18244 автомобиля, что в 4,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером Chery на российском рынке стал кроссовер Tiggo 7 Pro, который разошелся в количестве 7403 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года компания «Чери Автомобили Рус» планирует увеличить реализацию в России в 2,5 раза до порядка 30 тыс. автомобилей. Этому будет способствовать расширение дилерской сети и вывод новых моделей. Так, в нынешнем году на российском рынке появятся компактный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x) и Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x). Также компания Chery рассматривает возможность продаж в России седана Arrizo 5. Таким образом, он может пополнить российскую линейку Chery, который в настоящее время включает исключительно кроссоверы.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Chery