Volvo привезет в Россию два электрических кроссовера

Компания Volvo представит на российском рынке электрические кроссоверы XC40 Recharge и C40 Recharge.

Как пишет издание «Авторевю», в начале 2022 года в фирменном сервисе подписки на автомобили Volvo Car Drive появятся электрические кроссоверы Volvo XC40 Recharge. Это первый серийный электромобиль марки, представляющий собой полностью электрическую версию кроссовера XC40, который построен на базе компактной модульной архитектуры CMA – передовой автомобильной платформы, разработанной совместно с Geely Group. Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

Позже компания Volvo выведет на российский рынок другой электрический кроссовер – Volvo C40 Recharge. Это купеобразная версия модели XC40, которая имеет точно такие же агрегаты и увеличенный запас хода на одной зарядке (420 км). Стоит отметить, что модель C40 бывает только чисто электрической: в гамме нет ни чисто бензиновых или дизельных версий, ни даже гибридов.

Других электромобилей под маркой Volvo пока нет, хотя к середине десятилетия их будет уже шесть. Пока что из электрифицированных моделей Volvo предлагает в России только подзаряжаемые гибриды. Это кроссоверы Volvo XC60 Recharge (от 6,4 млн рублей) и XC90 Recharge (от 7,3 млн рублей).

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Volvo