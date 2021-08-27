Chery переходит на использование премиального бренда EXEED в России | АВТОСТАТ

Chery переходит на использование премиального бренда EXEED в России

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Chery переходит на использование премиального бренда EXEED в России

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания «Чери Автомобили Рус» приняла решение об использовании на российском рынке изначального международного названия EXEED для премиальных моделей, которые ранее продавались в нашей стране под брендом CHERYEXEED.

Напомним, автомобильный бренд CHERYEXEED вышел на российском рынке в октябре прошлого года и в настоящее время представлен на российском рынке только полноприводным кроссовером TXL. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 1620 автомобилей.

На сегодняшний день EXEED TXL предлагается в двух комплектациях – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 199 тыс. 900 рублей и 2 млн 399 тыс. 900 рублей соответственно. Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4775х1885х1706 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. EXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой. Под капотом внедорожника EXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED TXL 9,8 секунды.

До конца 2021 года бренд EXEED представит на российском рынке флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX. Полноразмерный внедорожник VX построен на передовой модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компанией Benteler. Габариты автомобиля составляют 4970×1940×1788 мм, колесная база достигает 2900 мм. Клиренс равен 200 мм, угол въезда – 18°, угол съезда – 20°. Внедорожник оснащен независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной независимой подвеской сзади. Объем багажного отделения EXEED VX равен 520 литрам.

Компактный кроссовер EXEED LX построен на модульной платформе T1X. Длина автомобиля равняется 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690. Колесная база – 2650 мм. Клиренс EXEED LX составляет 185 мм, угол въезда – 18,8°, угол съезда – 21,6°. Кроссовер также обладает высокоэффективной подвеской – спереди типа McPherson и сзади многорычажная независимая. 

В настоящее время партнерская сеть EXEED насчитывает 40 дилерских центров, представленных от Калининграда до Владивостока. В ближайших планах компании провести ребрендинг текущей дилерской сети согласно новым стандартам EXEED New Edge, одновременно совершенствуя каждый этап обслуживания. В текущем году дилерская сеть бренда EXEED продолжит расти и достигнет 60 специализированных центров по продаже и обслуживанию. Особый акцент будет сделан на увеличении регионального присутствия. До конца года партнеры марки появятся в Ростовской, Саратовской, Самарской областях, Краснодарском каре, республиках Татарстан и Башкортостан. В 2022 году запланировано открыть дилерские центры в таких городах, как Калуга, Ярославль, Смоленск, Омск, Барнаул и др.

Об новых кроссоверах EXEED, а также о других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: EXEED

Источник: АВТОСТАТ

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