«Соллерс Форд» запустил подписку на Ford Transit

Компания «Соллерс Форд» запускает первый в России сервис по подписке на коммерческие автомобили от автопроизводителя. В программе участвует вся линейка коммерческого транспорта Ford Transit, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд». Размер ежемесячного платежа начинается от 46024 рублей за подписку на цельнометаллический фургон Ford Transit и зависит от срока подписки и годового пробега, который может составлять до 100 тыс. км в год.

Оформить подписку на автомобиль можно в любом дилерском центре Ford, а также онлайн, на сайте www.fordonline.ru. Подписчик Ford Transit получает в пользование абсолютно новый автомобиль сроком от 12 до 60 месяцев, уже зарегистрированный в ГИБДД и застрахованный по ОСАГО и КАСКО. В подписку входит широкий спектр включенных услуг: техническое обслуживание автомобиля и ремонт у официальных дилеров Ford; помощь на дороге; круглосуточная техническая поддержка; телематика с полным контролем автомобиля через мобильное приложение или веб-портал.

Как отмечается, подписка Ford Transit обладает рядом финансовых преимуществ: отсутствие первоначального взноса и равномерность платежей позволяет сохранять оборотные средства в основном бизнесе; фиксированный арендный платеж на весь срок договора, в который полностью включены все затраты, кроме моек, топлива и шинного сервиса; выгоды от корпоративных скидок на автомобиль, снижающие ежемесячный платеж и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Ford реализовали 1789 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 5% больше, чем годом ранее. Таким образом, модель показала лучший в истории результат июльских продаж на российском рынке. По итогам семи месяцев 2021 года продажи Ford Transit в нашей стране составили 10094 машины, что на 65% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в мае объем производства Ford Transit был увеличен на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Завод «Соллерс Форд» планирует поддерживать данные объемы до конца года и, в случае необходимости, готов их увеличить.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 155 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

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Фото: «Соллерс Форд»