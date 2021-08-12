Обновленный Subaru Forester сертифицирован в России

Компания Subaru сертифицировала в России обновленный кроссовер Subaru Forester. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта, сообщает портал Motor.ru. Официально подтверждено, что рестайлинговый Forester выйдет на российский рынок до конца 2021 года. Сертификат ОТТС позволяет продавать модернизированные кроссоверы с 1 сентября, но, скорее всего, новинка доберется до дилеров только в конце осени.

После рестайлинга Forester получил новое «лицо»: косметические изменения коснулись светодиодной фронтальной оптики и радиаторной решетки, на которой появился новый узор с U-образными элементами. Также автомобиль обзавелся новыми колесными дисками.

Технические изменения точечные – в версии для Японии был расширен функционал комплекса EyeSight и перенастроена подвеска. Кроме того, стало больше возможностей персонализации. А вот салон, моторную гамму, систему полного привода и трансмиссию апгрейд не коснулся. В нашей стране у модели сохранятся оппозитные двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 185 л.с. соответственно, которые работают в связке с вариатором Lineartronic и постоянным полным приводом.

В России на данный момент доступна дорестайлинговая версия кроссовера Subaru Forester пятого поколения, представленного в 2018 году. Стоимость Subaru Forester составляет от 2 млн 529 тыс. рублей до 3 млн 309 тыс. 900 рублей.

Стоит отметить, что среднеразмерный кроссовер Forester является самой популярной моделью Subaru в нашей стране. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры Subaru реализовали 3821 автомобиль всех моделей – на 39% больше, чем годом ранее. Добавим также, что в июле российским покупателям стал доступен для покупки универсал повышенной проходимости Subaru Outback шестого поколения.

Фото: Subaru