Kia Mohave получил шестиместную версию в России

Российские дилеры Kia начали прием заказов на рамный внедорожник Kia Mohave в новой шестиместной комплектации Premium+, обеспечивающую повышенный уровень комфорта для пассажиров. Стоимость новой версии составляет 4 млн 299 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, новая шестиместная версия Premium+ должна привлечь внимание как семей, у которых нет потребности в семиместной компоновке салона, так и деловых людей, заинтересованных в статусном автомобиле с просторным салоном повышенной комфортабельности.
В комплектации Premium+ внедорожник Mohave имеет два раздельных кресла «капитанского» типа с регулируемыми по высоте и углу наклона подлокотниками на втором ряду. Кресла оснащаются трехуровневым обогревом и вентиляцией. В дополнение к шторкам безопасности по всей длине салона предусмотрены задние боковые подушки безопасности. Также в задней части центральной консоли размещены подстаканники для пассажиров второго ряда. Шестиместный Mohave предлагается в трех вариантах цветовой отделки салона: черном Satin Black, светло-коричневом Saddle Brown, или светло-сером Light Grey.
Доступ к сиденьям третьего ряда в шестиместной компоновке стал комфортнее. Этому способствуют и наличие прохода между креслами второго ряда, и удобная система складывания сидений второго ряда. Они могут быть сложены при помощи кнопок, расположенных сверху непосредственно на креслах, либо дистанционно – с блока управляющих кнопок в багажнике.
Таким образом, внедорожник Kia Mohave теперь представлен в России в четырех комплектациях: Luxe, Prestige, Premium, Premium+. В зависимости от версии, цена на автомобиль составляет от 3 млн 859 тыс. 900 рублей до 4 млн 299 тыс. 900 рублей.
На российском рынке новый Mohave представлен с дизельным двигателем V6 3,0 л, мощность которого составляет 249 л.с., а крутящий момент внушительные 549 Нм. Двигатель работает в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач с гидротрансформатором. Все KIA Mohave оснащаются системой автоматически подключаемого полного привода (Torque-on-Demand). Базово, мощность от продольно установленного двигателя почти полностью идет на заднюю ось, а при необходимости система моментально увеличивает передачу момента на передние колеса.
Напомним, продажи нового рамного внедорожника Mohave, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор», стартовали в России в ноябре прошлого года. По итогам семи месяцев 2021 года на этой модели остановили свой выбор 824 покупателя, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Стоит также отметить, что уже за первое полугодие 2021 года объем продаж Kia Mohave превысил годовой результат прошлого года.
По мнению исполнительного директора Прагматика «Василеостровский» Ирины Сударевой, сочетание нового брутального дизайна, широкого оснащения даже в базовых комплектациях и сдержанности цен позволит Kia Mohave завоевать значительную часть рынка в своем сегменте. При этом будущие покупатели Kia Mohave заметно моложе, чем любители Toyota Land Cruiser, который сегодня является лидером продаж в этом классе внедорожников.
Автомобили Kia Mohave можно найти в автосалонах проверенных дилеров.
Фото: Kia