Kia Mohave получил шестиместную версию в России

Российские дилеры Kia начали прием заказов на рамный внедорожник Kia Mohave в новой шестиместной комплектации Premium+, обеспечивающую повышенный уровень комфорта для пассажиров. Стоимость новой версии составляет 4 млн 299 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, новая шестиместная версия Premium+ должна привлечь внимание как семей, у которых нет потребности в семиместной компоновке салона, так и деловых людей, заинтересованных в статусном автомобиле с просторным салоном повышенной комфортабельности.

В комплектации Premium+ внедорожник Mohave имеет два раздельных кресла «капитанского» типа с регулируемыми по высоте и углу наклона подлокотниками на втором ряду. Кресла оснащаются трехуровневым обогревом и вентиляцией. В дополнение к шторкам безопасности по всей длине салона предусмотрены задние боковые подушки безопасности. Также в задней части центральной консоли размещены подстаканники для пассажиров второго ряда. Шестиместный Mohave предлагается в трех вариантах цветовой отделки салона: черном Satin Black, светло-коричневом Saddle Brown, или светло-сером Light Grey.

Доступ к сиденьям третьего ряда в шестиместной компоновке стал комфортнее. Этому способствуют и наличие прохода между креслами второго ряда, и удобная система складывания сидений второго ряда. Они могут быть сложены при помощи кнопок, расположенных сверху непосредственно на креслах, либо дистанционно – с блока управляющих кнопок в багажнике.

Таким образом, внедорожник Kia Mohave теперь представлен в России в четырех комплектациях: Luxe, Prestige, Premium, Premium+. В зависимости от версии, цена на автомобиль составляет от 3 млн 859 тыс. 900 рублей до 4 млн 299 тыс. 900 рублей.