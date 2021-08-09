CHERYEXEED раскрыл подробности о новых моделях для России | АВТОСТАТ

CHERYEXEED раскрыл подробности о новых моделях для России

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CHERYEXEED раскрыл подробности о новых моделях для России

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания CHERYEXEED до конца 2021 года представит на российском рынке флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX. Более подробная информация о силовых агрегатах, оснащении и ценовой политике будет объявлена позже, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Полноразмерный внедорожник VX построен на передовой модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компанией Benteler. Габариты автомобиля составляют 4970×1940×1788 мм, колесная база достигает 2900 мм. Клиренс равен 200 мм, угол въезда – 18°, угол съезда – 20°. Внедорожник оснащен независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной независимой подвеской сзади. Объем багажного отделения CHERYEXEED VX равен 520 литрам.

Компактный кроссовер CHERYEXEED LX построен на проверенной модульной платформе T1X. Длина автомобиля равняется 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690. Колесная база – 2650 мм. Клиренс CHERYEXEED LX составляет 185 мм, угол въезда – 18,8°, угол съезда – 21,6°. Кроссовер также обладает высокоэффективной подвеской – спереди типа McPherson и сзади многорычажная независимая.  

В настоящее время автомобильный бренд CHERYEXEED представлен на российском рынке только полноприводным кроссовером TXL. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 1620 автомобилей.

Напомним, CHERYEXEED TXL предлагается в двух комплектациях – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 199 тыс. 900 рублей и 2 млн 399 тыс. 900 рублей соответственно. Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4775х1885х1706 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. CHERYEXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой. Под капотом внедорожника CHERYEXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у CHERYEXEED TXL 9,8 секунды.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: AutoWP.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvпремиум-маркикроссоверыcheryexeed

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