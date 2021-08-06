Новые Infiniti QX50 и QX80 с поддержкой Яндекс.Навигатор доступны к заказу

Начиная с августа, кроссовер Infiniti QX50 и внедорожник Infiniti QX80, оснащенные обновленной информационно-развлекательной системой Infiniti InTouch с функцией CarPlay и Android Auto, поддерживают сервис Яндекс.Навигатор.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, теперь водители смогут прокладывать маршруты и получать информацию о трафике в режиме реального времени прямо на дисплеях своих автомобилей. Для корректной работы необходима активная подписка Яндекс.Плюс. Встроенные в приложение сервисы, которыми можно будет пользоваться одновременно с Яндекс.Навигатором на дисплее автомобиля, будут доступны в будущем.

Премиальные модели Infiniti оснащаются информационно-развлекательной системой Infiniti InTouch с двумя дисплеями и встроенной поддержкой протоколов CarPlay & Android Auto. За быстродействие отвечает мощный четырехъядерный процессор Arm Cortex-A9 и 2 Гб оперативной памяти. Дополняют функционал системы современный Bluetooth-модуль версии 4.1 и усовершенствованное голосовое управление.

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Фото: Infiniti