В России возобновлен выпуск самых популярных иномарок

Петербургский завод Hyundai сегодня возобновил производство автомобилей после летнего корпоративного отпуска, который проходил с 19 по 30 июля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», добавив, что предприятие продолжит работать в три производственные смены пять дней в неделю. Напомним, на заводе в Санкт-Петербурге выпускаются седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X. Все эти модели являются одними из самых востребованных на российском рынке, а компактный кроссовер Hyundai Creta – бессменным лидером продаж в сегменте SUV.

По итогам 2021 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить более 230 тыс. автомобилей (+5% к прошлому году). В частности, в этом году с конвейера должно сойти 20 тыс. кроссоверов Hyundai Creta нового поколения, массовое производство которых стартовало на предприятии в Санкт-Петербурге с 1 июля.

В первом полугодии 2021 года российский завод Hyundai выпустил 123 тыс. автомобилей, что на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта автомобилей, производимых на предприятии в Санкт-Петербурге, в январе-июне 2021 года вырос на 78% и составил 14,6 тыс. единиц. Выпущенные на «ХММР» автомобили экспортируются преимущественно в Казахстан, Беларусь и Азербайджан. Добавим также, что кроссовер Hyundai Creta нового поколения российского производства начнет поставляться на экспорт уже этим летом.

Во сколько обходится содержание Creta (и не только Creta) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «АВТОСТАТ»