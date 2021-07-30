Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 35%

Российские дилеры Volkswagen в июне реализовали 10220 автомобилей – на 35% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2021 года продажи Volkswagen в России увеличились на 33% и составили 50671 машину. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8% против 6,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается лифтбек Polo – на этой модели в июне остановили свой выбор 6080 покупателей (+22%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 3563 реализованных автомобиля, что на 66% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что в июле российским покупателям стала доступна новая специальная версия Tiguan Urban Sport.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне компания Volkswagen представила в России универсал Passat Alltrack. А в июле российские дилеры Volkswagen начали продажи нового компактного кроссовера Taos, производство которого налажено на мощностях «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде. В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen