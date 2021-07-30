Mitsubishi представила гибридную версию нового Outlander

Компания Mitsubishi начала выпуск нового поколения подключаемого гибридного кроссовера Outlander PHEV. Автомобиль появится в Японии во второй половине текущего финансового года, который длится с апреля 2021-го по март 2022 года, сообщает пресс-служба марки.

Новый Mitsubishi Outlander PHEV отличают улучшенная мощность двигателя и увеличенная емкость аккумулятора по сравнению с текущей моделью. В новом Outlander PHEV на недавно разработанной платформе расположение всех элементов оптимизировано и максимально интегрированно, что позволило добавить пространство для третьего ряд кресел и комфортного размещения семи пассажиров.

Напомним, мировая премьера Outlander PHEV состоялась в 2013 году, а затем автомобиль появился на рынках более чем 60 стран мира. Электромобиль для ежедневных поездок или гибридный автомобиль для передвижений на дальние расстояния, Outlander PHEV является лидером в категории PHEV. Кстати, гибридный кроссовер продавался и в нашей стране – с 2014-го по 2016 год, однако покинул российский рынок из-за низкого спроса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», мировая премьера кроссовера Mitsubishi Outlander четвертого поколения состоялась в феврале 2021 года, а в апреле начались продажи его бензиновой версии в Северной Америке. Автомобиль получил новый 2,5-литровый двигатель в сочетании с 8-ступенчатым вариатором, улучшенную систему полного привода S-AWC (Super-All Wheel Control), а также новый селектор режимов привода. Салон нового Outlander с третьим рядом сидений оснащен жидкокристаллической приборной панелью и функцией беспроводной зарядки телефонов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mitsubishi