Глава АВТОВАЗа рассказал о перспективах предприятия «ЛАДА Запад Тольятти»

АВТОВАЗ не намерен продавать завод «ЛАДА Запад Тольятти» (бывший GM-АВТОВАЗ), который недавно был законсервирован. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор, отметив, что «это современное предприятие с хорошей сборочной линией, линией окраски и другим оборудованием».

«Пока мы решили законсервировать эти производственные площади. Это значит, что однажды мы сможем вновь начать их использовать, продавать их мы не собираемся», ‒ сказал глава АВТОВАЗа.

Напомним, недавно с конвейера предприятия «ЛАДА Запад Тольятти» сошел последний внедорожник LADA Niva Travel, выпускавшийся здесь с 2002 года. Теперь эту модель будут производить на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти – на линии Niva Legend. В результате переноса производства LADA Niva Travel сотрудники «ЛАДА Запад Тольятти» станут сотрудниками АВТОВАЗа и получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

Кроме того, по словам Николя Мора, нет планов закрывать завод Renault в Москве, где в настоящее время производятся кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana. А вот легковые модели Renault Logan и Sandero, напомним, выпускаются на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти.

Во сколько обходится содержание всех этих автомобилей (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ