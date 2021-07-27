Количество автодилеров во 2 квартале немного увеличилось

За последние три месяца в нашей стране стало на 5 автомобильных дилеров больше. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе проведенного мониторинга дилерских сетей автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.

Так, на середину июля 2021 года в России чилится 3182 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, тогда как в апреле было 3177. При этом их увеличение во 2 квартале объясняется тем, что было расторгнуто 46 дилерских контрактов, а новых заключено – 51.

Рост числа дилеров в основном произошел за счет расширения дилерской сети Chevrolet и нескольких китайских марок. Так, компания «Келес Рус» (официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet массового сегмента) за прошедшие 3 месяца подписала дилерские соглашения еще с 5 компаниями. Среди производителей из КНР лучше других в этом плане отличился Chery, у которого тоже стало на 5 дилеров больше. У Haval появилось 4 новых автоцентра, у FAW – 3. Также за счет трех компаний расширилась дилерская сеть чешской Skoda. В свою очередь, Jeep и Opel подписали соглашения с двумя новыми дилерами.

С другой стороны, есть и потери. Например, на 8 дилеров меньше стало у китайского Lifan. Дилерская сеть японского бренда Isuzu сократилась на 4 автоцентра. А вот Changan и JAC потеряли по три своих дилера.

Впрочем, несмотря на прирост во 2 квартале, за истекшие полгода количество дилеров в России все же снизилось. По сравнению с январем их стало на 28 меньше – в начале года насчитывалось 3210 автодилеров.

Полный список дилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* Без учета отдельных сервисных центров

Фото: АВИЛОН