3а 15 лет лидерами российского рынка SUV были только 3 модели

Оказывается, звание самой популярной модели SUV в России за последние 15 лет носили всего лишь 3 автомобиля. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев статистику рынка новых легковых автомобилей в 2007 – 2021 годах. Как известно, на протяжении 5 последних лет подряд самым популярным кроссовером в стране является Hyundai Creta. Впервые завоевав данный титул в 2017 году, эта модель по-прежнему сохраняет безоговорочное лидерство в сегменте SUV. Даже сейчас, по итогам 1 полугодия, она опережает «одноклассников» с солидным отрывом, который, по всей видимости, позволит «Крете» первенствовать и в целом по 2021 году.

До выхода «корейца» на рынок (в 2016-м) бестселлером среди SUV был Renault Duster – французский кроссовер удерживал звание лидера с 2013 по 2016 годы, т.е. на протяжении 4 лет подряд. И он тоже добился этого на следующий год после появления на рынке (в 2012-м).