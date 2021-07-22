3а 15 лет лидерами российского рынка SUV были только 3 модели

Оказывается, звание самой популярной модели SUV в России за последние 15 лет носили всего лишь 3 автомобиля. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев статистику рынка новых легковых автомобилей в 2007 – 2021 годах.
Как известно, на протяжении 5 последних лет подряд самым популярным кроссовером в стране является Hyundai Creta. Впервые завоевав данный титул в 2017 году, эта модель по-прежнему сохраняет безоговорочное лидерство в сегменте SUV. Даже сейчас, по итогам 1 полугодия, она опережает «одноклассников» с солидным отрывом, который, по всей видимости, позволит «Крете» первенствовать и в целом по 2021 году.
До выхода «корейца» на рынок (в 2016-м) бестселлером среди SUV был Renault Duster – французский кроссовер удерживал звание лидера с 2013 по 2016 годы, т.е. на протяжении 4 лет подряд. И он тоже добился этого на следующий год после появления на рынке (в 2012-м).
А до этого, в 2007 – 2012 годах, самой популярной моделью SUV на российском рынке был внедорожник Chevrolet Niva. И если в 2007 году его доля в сегменте, по данным агентства «АВТОСТАТ», была равна 12%, то в последующие 5 лет она находилась в интервале 7 – 9%.
Отметим также, что у Renault Duster этот показатель за время лидерства составлял от 8% до 9%, а у Hyundai Creta – от 9% до 10%.
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Фото: официальные сайты производителей
Вот вам и доказательство того, что на рынке автомобилей рулят маркетологи, иначе как объяснить то, что в лидерах находится устаревшая нива, со своим бедовым мотором, который еле едет. Или крета, которая страдает от задиров в моторе? Или дастер, который обладает никакой проходимостью. Не лучше ли взять витару? С её хорошей и надёжной Венгерской сборки и чисто японскими моторами с коробкой, да и проходимость у витары будет выше чем у креты и дастера.
Рустем