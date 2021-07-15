В 1 полугодии упали продажи автомобилей сегментов А и С | АВТОСТАТ

В 1 полугодии упали продажи автомобилей сегментов А и С

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В 1 полугодии упали продажи автомобилей сегментов А и С

Подпись к фото: Kia Picanto – самый продаваемый автомобиль сегмента А

Российский авторынок уверенно растет, но этот рост затрагивает не все его сегменты. Какие именно – установили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, что в 1 полугодии продажи новых легковых автомобилей в нашей стране выросли на 36%. Столь серьезному росту во многом способствовал эффект низкой базы (образовалась на фоне развития пандемии коронавируса и последовавших ограничений на работу автодилеров во 2 квартале 2020 года), но при этом в двух сегментах рынка – А и С – реализация машин упала.

В 1 полугодии упали продажи автомобилей сегментов А и С

Подпись к фото: Skoda Octavia – лидер продаж в сегменте С

Так, за 6 месяцев 2021 года в России было продано 719 автомобилей сегмента А (по данным АЕБ). И этот показатель на 7% меньше, чем в 1 полугодии прошлого года. Объем реализации машин сегмента С за отчетный период составил 21321 экземпляр, показав при этом падение на 17%.

О том, насколько увеличились продажи автомобилей в других сегментах российского рынка можно узнать здесь. А найти их – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Kia, Skoda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажисегмент cсегмент а

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