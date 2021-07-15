В 1 полугодии упали продажи автомобилей сегментов А и С

Российский авторынок уверенно растет, но этот рост затрагивает не все его сегменты. Какие именно – установили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, что в 1 полугодии продажи новых легковых автомобилей в нашей стране выросли на 36%. Столь серьезному росту во многом способствовал эффект низкой базы (образовалась на фоне развития пандемии коронавируса и последовавших ограничений на работу автодилеров во 2 квартале 2020 года), но при этом в двух сегментах рынка – А и С – реализация машин упала.