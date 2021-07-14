Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 полугодии 2021 года

За 6 месяцев нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили почти 812 тыс. единиц, что на 36,4% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика зафиксирована практически во всех сегментах, кроме С, который показал падение на 17,2%. А вот наилучший рост среди представленных на картинке демонстрирует сегмент E (+69,9%).

Крупнейшими сегментами на нашем рынке по-прежнему являются SUV и В, которым на двоих принадлежит 86% от общего объема реализации. Так, с января по июнь кроссоверы и внедорожники были проданы в количестве почти 400 тыс. штук. Это на 37,5% больше, чем в 1 полугодии 2020-го, и соответствует доле рынка в 48,2%. Лидерство среди моделей здесь по-прежнему удерживает Hyundai Creta с результатом 38,8 тыс. экземпляров (+31,3%).

Автомобили сегмента В за полгода разошлись тиражом в 303,8 тыс. штук, заняв долю в 37,8%. Их продажи за отчетный период выросли сильнее (+38,8%), чем SUV. А самой популярной моделью здесь остается отечественная LADA Granta (71,2 тыс. шт.; +42,6%).

Отдельно стоит отметить сегмент D, рыночная доля которого превышает 5%. Особый интерес тут вызывает тот факт, что впервые за много лет в этом сегменте сменился бестселлер. В 1 полугодии им стала Kia K5, продажи которой составили 15,3 тыс. единиц. В свою очередь, прежний лидер – Toyota Camry – опустился на вторую строчку.

Доля каждого из оставшихся сегментов составила менее 3%. С их показателями и наиболее популярными моделями можно ознакомиться на картинке, а найти эти (и другие) автомобили – в салонах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв