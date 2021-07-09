Обнародованы первые фото электрифицированного Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 модельного года

Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, пятое поколение Grand Cherokee будет официально представлено на Нью-йоркском международном автосалоне 2021 года. Этот автомобиль станет еще одним шагом реализации концепции Jeep «Нулевые выбросы, 100% свободы».

8 июля 2021 года компания Stellantis провела виртуальную пресс-конференцию EV Day 2021, посвященную переходу автомобильных силовых установок на электрическую тягу. В ходе конференции бренд Jeep представил первые фото своего полностью переработанного подключаемого гибридного Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 модельного года.

Напомним, что мировые продажи Grand Cherokee за 30 лет его присутствия на рынке превысили рубеж в 7 млн экземпляров. Что касается России, то за первые 6 месяцев 2021 года в нашей стране было продано 439 автомобилей этой модели, что на 65% больше результата за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Jeep Grand Cherokee является бестселлером марки, на него приходится больше половины (52%) от всех реализованных автомобилей Jeep в нашей стране.

Полный список дилеров Jeep (и не только) по городам РФ смотрите здесь.

Фото: Jeep