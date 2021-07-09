Обнародованы первые фото электрифицированного Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 модельного года

8 июля 2021 года компания Stellantis провела виртуальную пресс-конференцию EV Day 2021, посвященную переходу автомобильных силовых установок на электрическую тягу. В ходе конференции бренд Jeep представил первые фото своего полностью переработанного подключаемого гибридного Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 модельного года.
Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, пятое поколение Grand Cherokee будет официально представлено на Нью-йоркском международном автосалоне 2021 года. Этот автомобиль станет еще одним шагом реализации концепции Jeep «Нулевые выбросы, 100% свободы».
Напомним, что мировые продажи Grand Cherokee за 30 лет его присутствия на рынке превысили рубеж в 7 млн экземпляров. Что касается России, то за первые 6 месяцев 2021 года в нашей стране было продано 439 автомобилей этой модели, что на 65% больше результата за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Jeep Grand Cherokee является бестселлером марки, на него приходится больше половины (52%) от всех реализованных автомобилей Jeep в нашей стране.
Полный список дилеров Jeep (и не только) по городам РФ смотрите здесь.
Фото: Jeep