Цель Volvo Cars - к 2030 году стать производителем только электромобилей премиум-класса

Во время прямой трансляции онлайн-мероприятия Volvo Cars Tech Moment, которое проходило в Гётеборге (Швеция), руководство Volvo Cars озвучило свои глобальные планы в области развития технологий. Перед компанией поставлена задача трансформироваться в производителя исключительно электромобилей, стать в этом сегменте мировым лидером.
«Вместе с нашей целью к 2030 году стать производителем исключительно электромобилей премиум-класса, мы стремимся создать лучшие за нашу 94-летнюю историю автомобили. Это захватывающее время в нашем развитии, и мы будем удовлетворять растущий потребительский спрос на полностью электрические автомобили, которые предлагают бесперебойное интернет-соединение, ведущие в отрасли стандарты безопасности и продвинутый автопилот», - заявил гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.
Для автомобилей Volvo электрификация - это нечто большее, чем просто смена силовых агрегатов. Она представляет собой новую парадигму и в дизайне автомобилей, и в их технологическом обеспечении. В амбициозных планах компании - создавать электромобили, реальный запас хода которых вдвое больше по сравнению с тем, что сегодня предлагается на рынке в данном сегменте; запустить технологии, позволяющие намного быстрее заряжать аккумулятор; предложить клиенту такие технологии, которые обеспечивают более низкие затраты на владение и зарядку батареи.
Что касается объемов производства, то, как сообщает пресс-релиз компании, уже к середине нынешнего десятилетия Volvo Cars намерена продать 1,2 млн автомобилей по всему миру, из которых как минимум половина будут полностью электрическими. В финансовом отношении компания уже к 2025 году запланировала достичь годовой операционной прибыли в 8 - 10%. Должно это произойти благодаря широкому модельному ряду чистых электромобилей, увеличению продаж во всех трех глобальных регионах, росту эффективности каналов дистрибуции и синергии со своими партнерами.
В работе мероприятия Volvo Cars Tech Moment также приняли участие представители компаний Google, Luminar, Northvolt и NVIDIA, которые, очевидно, будут помогать Volvo Cars в осуществлении этих амбициозных планов автопроизводителя. С помощью передовых технологий NVIDIA Volvo Cars будет заниматься разработкой программного обеспечения для «автомобилей будущего» собственными силами, причем в данном направлении ставится задача - сосредоточиться на более коротких циклах разработки, повысить гибкость, увеличить скорость создания технологий и быстрее внедрять новые технологии и программное обеспечение по беспроводной сети.
Новое поколение моделей Volvo призвано установить новые стандарты безопасности - уже в стандартную комплектацию будущих электромобилей будут входить LiDAR от Luminar, обеспечивающие автономное вождение, и это будет новый уровень безопасности автомобиля. Следующее поколение автомобилей Volvo должно стать самым безопасным в истории компании. А сотрудничество с Google позволит вывести на совершенно новый уровень и информационно-развлекательные системы будущих моделей. Информационно-развлекательные системы нового поколения смогут обеспечивать простое, уверенное и безопасное использование, а также безукоризненную интеграцию между Volvo Cars и экосистемами Google.
Фото: Volvo