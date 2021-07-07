Цель Volvo Cars - к 2030 году стать производителем только электромобилей премиум-класса

Во время прямой трансляции онлайн-мероприятия Volvo Cars Tech Moment, которое проходило в Гётеборге (Швеция), руководство Volvo Cars озвучило свои глобальные планы в области развития технологий. Перед компанией поставлена задача трансформироваться в производителя исключительно электромобилей, стать в этом сегменте мировым лидером. «Вместе с нашей целью к 2030 году стать производителем исключительно электромобилей премиум-класса, мы стремимся создать лучшие за нашу 94-летнюю историю автомобили. Это захватывающее время в нашем развитии, и мы будем удовлетворять растущий потребительский спрос на полностью электрические автомобили, которые предлагают бесперебойное интернет-соединение, ведущие в отрасли стандарты безопасности и продвинутый автопилот», - заявил гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Для автомобилей Volvo электрификация - это нечто большее, чем просто смена силовых агрегатов. Она представляет собой новую парадигму и в дизайне автомобилей, и в их технологическом обеспечении. В амбициозных планах компании - создавать электромобили, реальный запас хода которых вдвое больше по сравнению с тем, что сегодня предлагается на рынке в данном сегменте; запустить технологии, позволяющие намного быстрее заряжать аккумулятор; предложить клиенту такие технологии, которые обеспечивают более низкие затраты на владение и зарядку батареи. Что касается объемов производства, то, как сообщает пресс-релиз компании, уже к середине нынешнего десятилетия Volvo Cars намерена продать 1,2 млн автомобилей по всему миру, из которых как минимум половина будут полностью электрическими. В финансовом отношении компания уже к 2025 году запланировала достичь годовой операционной прибыли в 8 - 10%. Должно это произойти благодаря широкому модельному ряду чистых электромобилей, увеличению продаж во всех трех глобальных регионах, росту эффективности каналов дистрибуции и синергии со своими партнерами.