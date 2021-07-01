«КЛЮЧАВТО» выкупил активы британского автодилера Inchcape в Санкт-Петербурге

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» заключила сделку с британским автомобильным дилером Inchcape, по итогам которой актив холдинга дополнили четыре дилерских центра: два центра Toyota, центры Lexus и Audi в Санкт-Петербурге.

В портфель «КЛЮЧАВТО» вошли автосалоны Тойота Центр Пискаревский, Тойота Центр Пулково, Лексус Центр Пулково, Ауди Центр Витебский. Напомним, что в северной столице у компании уже есть действующий салон по продаже автомобилей с пробегом, сообщает пресс-служба «КЛЮЧАВТО».

Inchcape – крупнейший мировой автомобильный дилер с географией присутствия в 34 странах мира. На российском рынке функционирует с 2006 года, представляя 13 автобрендов в 23 дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня «КЛЮЧАВТО» является официальным дилером автомобилей таких марок, как Audi, Bentley, BMW, Changan, Chery, Datsun, Ford, Fuso, Geely, Genesis, Haval, Hino, Hyundai, Infiniti, Jaguar, KAMAZ, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Van, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen и в настоящее время насчитывает 98 автоцентра (82 дилерский центр по продаже новых автомобилей, 18 центров по продаже автомобилей с пробегом) и 31 автомобильный бренд. Дилерская сеть «КЛЮЧАВТО» представлена автоцентрами в 18 крупных городах страны.

Полный список дилеров различных брендов по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».