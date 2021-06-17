KIA обновила внедорожник Telluride

Компания KIA представила полноразмерный внедорожник Telluride нового модельного года, который продается на рынке США. В зависимости от комплектации цены на самый большой кроссовер KIA выросли на 200-700 долларов и теперь стартуют с отметки в 32790 долларов (2 млн 362 тыс. рублей по текущему курсу).

Как пишет "Российская газета", внешность KIA Telluride изменилась несильно: рестайлингу подвергли лишь решетку радиатора, а на капоте и крышке багажника появилась новая версия фирменного логотипа корейской марки.

А вот список опций, доступных в базовых комплектациях, заметно расширился: теперь все кроссоверы оснащаются автоматическим климат-контролем, мультимедиа с дисплеем 10.25 дюйма, а также помощником движения по шоссе. Также модель обзавелась системой Smart Cruise Control-Curve, которая, используя данные навигационной системы, автоматически замедляет автомобиль перед поворотом.

Во всех версиях Telluride оснащается 295-сильным бензиновым двигателем V6 объемом 3.8 литра и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Опционально доступна система полного привода.

Напомним, внедорожник KIA Telluride для американского рынка выпускается на заводе KIA Motors в Джорджии, США. Кроссовер был разработан в американском дизайн центре KIA и появился в шоу-румах США в начале 2019 года.

Стоит отметить, что на российском рынке самой крупной моделью SUV от KIA является рамный внедорожник Mohave, который недавно стал доступен в обновленных комплектациях 2021-го модельного года. По результатам опросов российских потребителей были произведены технические улучшения автомобиля, а также расширены возможности ассистентов безопасности и мультимедийной системы. Некоторые опции стали доступны начиная с комплектации Luxe, которая является базовой для KIA Mohave. Стоимость обновленной модели начинается от 3 млн 759 тыс. 900 рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: KIA