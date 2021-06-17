Jeep отзывает в России более 1,4 тысячи внедорожников Grand Cherokee

Компания «ЭфСиЭй Рус» 16 июня объявила об отзыве 1434 внедорожников Jeep Grand Cherokee, реализованных с января 2014 года. Причины отзыва: магнитный материал, из которого изготовлено тоновое колесо, обеспечивает работу сигнала датчика положения коленчатого вала. Если этот материал теряется, двигатель теряет возможность синхронизировать импульсы форсунок и фазы газораспределения. Потеря сигнала положения коленчатого вала может привести к тому, что двигатель остановится и не перезапустится, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях для обеспечения работы двигателя в случае потери сигнального материала, модуль управления двигателем (PCM) будет перепрограммирован. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 7545 внедорожников Jeep Grand Cherokee, изготовленных с ноября 2010-го по май 2013 года. Причина отзыва: есть вероятность того, что было установлено реле топливного насоса, в котором контакты могли быть загрязнены силиконом, что может стать причиной неисправности реле. Неисправность реле топливного насоса может приводить к невозможности запуска двигателя или его остановке во время движения автомобиля. На всех автомобилях, в случае наличия установленного внешнего реле, должен быть выполнен демонтаж старого реле и установка нового внешнего реле топливного насоса с разъемом и жгутом проводов, а также перенос реле на кронштейн рядом с блоком РСМ. В случае, если внешнее реле топливного насоса не установлено, должен быть модифицирован блок TIPM и установлено внешнее реле топливного насоса.

Стоит отметить, что полноразмерный внедорожник Grand Cherokee является самой популярной моделью Jeep в нашей стране. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение Jeep Grand Cherokee появится на российском рынке в четвертом квартале 2021 года. Тогда же в продаже ожидается обновленный Jeep Compass (глубокая модернизация экстерьера/интерьера и новые моторы). А в апреле российские дилеры Jeep начали продажи специальной юбилейной серии Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition, выпущенной в честь 80-летия бренда.

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Фото: Jeep