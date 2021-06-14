KIA Carnival успешно стартовал на российском рынке

Российские дилеры KIA в мае реализовали 18818 автомобилей – в 2,4 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года в России было продано 89543 автомобиля KIA, что на 39% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 13,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером KIA на российском рынке остается Rio – в мае было реализовано 6682 седана и кросс-хэтчбека этой модели (+83%), сообщает пресс-служба корейской марки. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял седан бизнес-класса KIA K5, который выбрали 3090 покупателей. Как отмечается, это рекордный результат для бренда KIA в сегменте седанов бизнес-класса за все время работы в России. Замыкает тройку лидеров кроссовер Sportage, чьи продажи выросли в 2,8 раза и составили 2084 автомобиля.

Далее следует компактный кроссовер KIA Seltos, который разошелся в количестве 1733 экземпляров (рост в 2,1 раза). Замыкает пятерку российских бестселлеров KIA по-прежнему среднеразмерный кроссовер Sorento нового поколения с рекордным показателем 1481 реализованная машина. Как отмечается, более высокий результат удалось показать только в период, когда на российском рынке одновременно было представлено два поколения Sorento. Сейчас такой успех стал «личным» достижением четвертого поколения модели.

Добавим также, что новый кроссвэн KIA Carnival, который вышел на российский рынок в середине апреля, за первый полный месяц продаж разошелся в количестве 488 экземпляров. Учитывая, что этот сегмент для российского рынка остается нишевым, такой результат показывает, что покупатели высоко оценили новинку, констатируют в KIA.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: KIA