Peugeot 2008 получит в России более мощную версию

Кроссовер Peugeot 2008, который продается в России с конца 2020 года, в скором времени получит новую топовую версию со 150-сильным мотором. Такой агрегат упоминается в обновленном Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), опубликованном на сайте Росстандарта. Эта версия станет самой мощной в линейке, так как пока кроссовер оснащается двумя двигателями на выбор с отдачей 100 и 130 л.с., пишет портал Motor.ru.

Из документа следует, что моторная гамма российского Peugeot 2008 пополнится 1,2-литровой «турботройкой» семейства Puretech, форсированной до 150 л.с. Пару ей составит 8-диапазонный «автомат» Aisin, а привод по-прежнему только передний. Для сравнения, на европейском рынке такая модификация уже продается, однако там отдача мотора составляет 155 л.с. Известно, что Peugeot 2008 с таким турбомотором набирает первую «сотню» за 8,2 секунды.

Пока же Peugeot 2008 предлагается на российском рынке в двух модификациях: с базовым 100-сильным мотором Puretech объемом 1,2 литра в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и двигателем того же объема на 130 л.с., пару которому составляет 6-диапазонный «автомат». Цены на модель варьируются от 1 млн 669 тыс. рублей до 2 млн 169 тыс. рублей.

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Фото: Peugeot