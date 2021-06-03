DFM 580 получил новую комплектацию в России

Российские дилеры Dongfeng начали продажи новой комплектации семиместного кроссовера DFM 580 – Luxury 2021. Стоимость такого автомобиля составляет от 1 млн 899 тыс. рублей. По-прежнему в продаже доступна версия Comfort MT стоимостью от 1 млн 399 тыс. рублей, сообщает пресс-служба китайской марки.

DFM 580 в комплектации Luxury можно отличить от Comfort MT по дизайну колесных дисков, переднего бампера и противотуманных фар, а также наличию люка на крыше. В комплектации Luxury 2021 предлагается турбодвигатель 1,5 л мощностью 145 л.с., который работает в соетании с бесступенчатым вариатором CVT производства компании Punch Powerglide.

Напомним, что в комплектации Comfort MT автомобиль оснащается 1,8-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 132 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4-8,1 л/100 км, емкость топливного бака 58 л.

Кроссовер DFM 580 снабжен независимой передней подвеской Макферсон, сзади – полузависимая пружинная торсионная балка, дисковыми тормозами всех колес, электроусилителем руля. Стандартный размер шин на оригинальных десятиспицевых легкосплавных дисках –225/60 R17.

Благодаря сверхдлинной колесной базе DFM 580 в 2780 мм, трехрядная компоновка салона допускает широкие возможности трансформации: из 7-местного автомобиль быстро превращается в 5-местный или 2-местный, предназначенный для перевозки пассажиров и крупногабаритных грузов. Всего же конструкторы предусмотрели 6 комбинаций складывания кресел: в зависимости от потребностей владельцев можно организовать погрузочную площадку длиной от 390 до 2040 мм. Третий ряд сидений в сложенном состоянии образует ровный пол.

Интерьер DFM 580 отличают кресла с кожаной обивкой, мягкие вставки в дверях, декоративные элементы и контрастная прострочка. Комплектация Luxury 2021 включает 9-дюймовый дисплей, Bluetooth, бесключевой доступ, электронный стояночный тормоз, климат-контроль, круиз-контроль, встроенный видеорегистратор, панорамную камеру с обзором 360, электрический люк от Webasto и др. Для водителя и переднего пассажира предусмотрены четыре подушки безопасности, в том числе двойные фронтальные подушки и боковые «шторки» в передних сиденьях. Комплектация Luxury 2021 предоставляет владельцу бесключевой доступ в салон и запуск двигателя легким нажатием кнопки.

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Фото: Dongfeng