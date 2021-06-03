Infiniti QX80 получил новую мультимедийную систему

Российские дилеры Infiniti начали продажи полноразмерного внедорожника Infiniti QX80 2021 модельного года. Цены на обновленный Infiniti QX80 начинаются с отметки 6 млн 495 тыс. рублей за версию с 7-местным салоном и 6 млн 510 тыс. рублей за 8-местный вариант, сообщает пресс-служба японской марки.

Флагманский внедорожник Infiniti QX80 образца 2021 модельного года получил новую мультимедийную систему Infiniti InTouch с двумя сенсорными дисплеями диагональю 7 и 8 дюймов и поддержкой интерфейсов Apple Carplay и Android Auto. Благодаря двум дисплеям Infiniti InTouch у водителя есть возможность менять настройки автомобиля на нижнем экране, не прерывая работу навигационной системы или интерфейса Apple Carplay или Android Auto на верхнем. Дисплеи высокой четкости с разрешением 1280x768 отличаются улучшенной графикой, а быстродействие системы обеспечивает четырехъядерный процессор Arm Cortex-A9 и увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти.

Поддержка Apple Carplay и Android Auto входит уже в стандартное оснащение QX80 и синхронизирует функционал большинства современных смартфонов с автомобилем, транслируя изображение с экрана устройства пользователя на дисплей системы InTouch. В общей сложности мультимедийная система Infiniti QX80 2021 года поддерживает свыше 150 приложений операционной системы Android и около 30 приложений IOS. К системе Infiniti InTouch смартфоны обеих операционных систем подключаются через USB-порт.