Peugeot 208 в апреле стал самой продаваемой моделью в Европе

Компактный хэтчбек Peugeot 208 по итогам апреля вновь стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в Peugeot, успех 208-й модели нового поколения обусловлен, в частности, тем, что это первый автомобиль бренда, предлагающий бензиновую, дизельную и электрическую модификации.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Peugeot 208 с показателем 18387 реализованных машин (рост в 4,5 раза). На второе место вышел кроссовер Peugeot 2008, чьи продажи составили 18328 автомобилей (рост в 6,8 раза). Третий результат показал Volkswagen Golf – реализация этой модели увеличилась в 2,3 раза до 17763 единиц. Далее идет компактный хэтчбек Toyota Yaris, на котором остановили свой выбор 17365 европейских покупателей (рост в 5,4 раза). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen T-Roc, разошедшийся тиражом 17168 экземпляра (рост в 4,6 раза). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Opel/Vauxhall Corsa (16934 шт., рост в 4,1 раза), Renault Clio (16859 шт., рост в 2,7 раза), Fiat 500 (15771 шт., рост в 8,3 раза), Peugeot 3008 (14743 шт., рост в 6,3 раза) и Citroen C3 (14692 шт., рост в 4,7 раза).

Фото: Peugeot